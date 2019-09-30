وطن النهار

كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الانجازات لأدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء خلال شهر اغسطس الماضي، مشيرة الى انجاز 652 معاملة. واوضح مدير الإدارة م. احمد العنزي عن انجاز 652 معاملة اشتملت على اصدار 93 معاملة شهادة تحديد اوصاف والكشف على 326 عقارا، والتعامل مع 84 استفسارا فضلا عن اصدار 37 معاملة اثبات حالة، 17 معاملة ايصال وتقوية تيار كهربائي، توجيه 40 انذار تعد على املاك الدولة الى جانب تحرير 6 محاضر مخالفات، وتلقي 43 شكوى بالاضافة الى اصدار معاملتين انهاء اشراف وتعهد اشراف واصدار 3 معاملات تقوية تيار كهربائي.

