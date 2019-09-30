وطن النهار

أقام مجلس امناء وقف الامام الاحقاقي حفلا في حسينية الاوحد بمناسبة زيارة الميرزا برير عبدالله الاحقاقي بمشاركة عدد من رجال الدين والشخصيات العامة، وفي هذه المناسبة استهل الحاج عباس القطان كلمته بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)، مضيفا نشكر الجميع للحضور والمشاركة في حفل زيارة سماحة الميرزا برير عبدالله الاحقاقي سليل الاسرة الاحقاقية العلمية المباركة الى الكويت».

واضاف: «في هذه الليلة المباركة من ليالي العشر الاخيرة من شهر محرم الحرام الذي فجع فيه العالم الاسلامي والبشرية جمعاء باستشهاد ابا الاحرار الامام الحسين والذي ضحى بما يملك ونفسه الشريفة للبشرية لكي يثبت دين جده وابيه الدين الاسلامي الحنيف ولولاه لما استمر هذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للناس كافة، مضيفا في هذه الحسينية المباركة التي تحمل اسم شيخ المتاهلين وحيد زمانه الفيلسوف الاسلامي والعقائدي الشيخ احمد بن زين الدين الاحسائي رحم الله المرحوم الحاج حسين عبدالنبي القطان واطال الله في عمر اخيه الحاج فيصل الذين وثقوا اسم الاوحد على هذه الحسينية المباركة».

وتابع القطان قائلا: «اخواني المحترمين ضيفنا الجليل هذه الليلة هو من اسرة علمية امتدادها من 250 عاما، علم وعمل وجاهد في سبيل الحق ونشر فضائل اهل البيت عليهم السلام حيث كان جدهم الاول العلامة الملا محمد سليم الاسكوئي طيب الله ثراه حيث درس العلوم الالهية والفلسفة الدينية والعقائد المحمدية على يد وحيد زمانه الشيخ احمد بن زين الدين الاحسائي وذلك في ايران في تبريز».

وتطرق القطان الى سيرة الشيخ الاوحد احمد بن زين الدين الاحسائي وعن مدرسة الشيخ الاوحد (الاعتقاد - الحكمة - الفلسفة الدينية - الاصول) والاصولية الاثتى عشرية لافتا ان الشيخ الاوحد هاجر الى النجف الاشرف ومكث فيها خمس سنوات للدراسة ومن ثم هاجر مع العلامة السيد كاظم الحسيني الرشتي الى اصفهان وتبريز منذ مائة عام.

ولفت القطان الى انه من العلماء من الاسر الاحسائية مثل ال بوخمسين وال بوعلي وال الهاجري وال شبيش وغيرهم من اسر العلماء في الاحساء، مؤكدا بان المملكة العربية السعودية تصنف الشيخ الاوحد من اعلام القرن الثالث عشر الهجري حيث مصرح تناول كتبه وبيعها في المكتبات كالمكتبة الوطنية في الرياض ومكتبة الملك فهد الوطنية حيث توجد مخطوطات وخاصة مخطوطة للقران الكريم كاملا كتبت بيده محفوظة في المكتبة مصرح بتداولها من قبل وزارة الثقافة والاعلام في المملكة العربية السعودية وبناء على هذا التصريح يسمح بدخولها الى الكويت.

ولفت القطان الى ان علماء الاحقاقية الاسكوئية الحائرية اسرة علمية منذ 250 عاما، مضيفا من المراجع الميرزا موسى الاحقاقي والذي طبع كتاب احقاق الحق فند فيه الادعاءات والتهم التي لصقت بالشيخ احمد الاحسائي انه مغالي والمرجع الديني الراحل الميرزا علي الكويتي الوطني والذي كان له دور كبير مع جماعته في الكويت والمشاركة في حرب الجهراء والصريف وبناء السور الاول والثاني والثالث وعين رئيس المحاكم الشيعية انذاك.

وعرض الحاج عباس القطان وثائق قديمة من الاربعينيات تدل على ان ال المحميد وال جمال والقطان اوقفوا بيوت على مسجد الصحاف على يد الميرزا علي وهذا دلالة على ان المرجع الوحيد انذاك في الكويت هو الميرزا علي اضافة الى انه اول من رفع على مأذنة الصحاف وبصوته الجوهري انذاك الشهادة الثالثة (اشهد ان عليا ولي الله).

وتابع القطان قائلا: «وبعد وفاته عام 1967 انتقلت المرجعية الى اخيه حسن الاحقاقي الكويتي والذي باشر بالزيارات المكثفة الى الشخصيات الدينية والاجتماعية والحسينيات في الكويت حيث وطدت هذه الزيارات العلاقات الاجتماعية وكان لها الاثر الكبير في نفوس اطياف الكويت فردت العوائل الكريمة الزيارات له وبعد ذلك شكل لجنة من جماعته بمسجد الصحاف لبناء المؤسسات والمشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها والتي بلغت 280 مشروعا من مساجد وحسينيات ودور ايتام ومراكز طبية يشرف عليها مجلس الامناء الذي يضم كلا من د.صالح الصفار وابراهيم الشيخ وعباس القطان وعبدالامير بوحمد وجعفر الحاضر وطارق البغلي مع مكتب الطاهر للاستشارات القانونية (عبدالعزيز الطاهر) وايضا الاشراف على جامع الامام الصادق ومسجد الصحاف ومسجد جعفر بن ابي طالب في الصليبيخات والحسينية الجعفرية والعباسية وحوزة النورين النيرين وكانت هذه اللجنة اشرفت على بناء مركز الاحقاقي الصحي في الدعية على نفقة المرجع الديني الراحل الميرزا حسن واستلمته بعد ذلك وزارة الصحة كما كان له تبرع للجمعيات الخيرية مثل البوسنة والهرسك وايضا بناء السور بعد الغزو بمالغ كبيرة».

واضاف القطان: «ومن بعده المرجع الديني الراحل عبدالرسول الذي كان له دور كبير في طبع وتوزيع كتب الشيخ الاوحد والتي تحمل فضائل واهل البيت عليهم السلام ومن بعده العالم الجليل ابنه الميرزا عبدالله الاحقاقي المتولي من بعد ابيه شرعا وقانونا وقد ايد مجلس الامناء في مواصلة الاشراف على المشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها وقد شكل مؤخرا مركز الاحقاقي الثقافي والذي يشرف عليه الشيخ علي الجدي والحاج طارق البغلي والحاج جعفر الحاضر والحاج عطيه الحداد ويشرف ايضا على الاحتفالات والندوات الدينية في جامع الامام الصادق، وأضاف الميرزا عبدالله الاحقاقي حاصل على شهادة البكالوريوس في فروع الالهيات والمعارف الاسلامية قسم الفقه واسس الحقوق الاسلامية وايضا شهادة تقدير من كلية الالهيات لحصوله على المرتبة الاولى بتقدير عالٍ اضافة الى دراسته عند جده وابيه الميرزا حسن والميرزا عبدالرسول وايضا دراسته عند اية الله الرضواني واية الله هاشمي واية الله المصطفوي عميد كلية الالهيات واية الله الاستاذ الطهراني.

واختتم القطان بقوله: «اشكر سماحة السيد الخطيب هادي الطويرجاوي والخطيب الرادود ابو الحواتم على ما اتحفونا به من كلمات نورانية ومدائح واشعار نابعة من القلب ونرجو من الله ان يديم نعمة الامن والامان والتكاتف من جميع اطياف الكويت والمقيمين المخلصين على هذا البلد الحبيب حيث حبانا الله بأسرة مباركة وهي اسرة ال الصباح الكرام وعلى رأسهم سمو الوالد الشيخ صباح الاحمد وولي عهده الامين نسأل الله ان يعافيهما ويبعد عنهم كل مكروه».

