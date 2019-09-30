وطن النهار

أصدرت وزارة التربية، بيانا حول منع بعض الادارات المدرسية جلب الطلاب والطالبات المشروبات الغازية والمواد الحافظة، مشيرة الى أن الهدف من قرار منع المشروبات الغازية والمواد الحافظة في المدارس الحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا الطلبة، مؤكدة أنه يأتي بالتزامن مع انطلاق المشروع الوطني للمقصف المدرسي الصحي.

وأعربت التربية، عن ثقتها الكاملة في مديري ومديرات المدارس وقدرتهم على تحمل المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على أمن وصحة وسلامة أبنائهم الطلبة، موضحة أن المشروع الوطني لتطوير المقصف المدرسي الصحي هو أحد الأدوات الهامة التي تتبناها الوزارة منذ بدء العام الدراسي الحالي.

وأكدت أهمية تعزيز حالة التغذية لطلبة المدارس بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية وشركة المطاحن والمخابز الكويتية، وذلك عبر تشجيعهم على تغيير العادات الخطأ وتبني سلوك ايجابي بتوفير الأغذية الصحية في المقاصف من أجل تقليل معدلات الاصابة بالأمراض المرتبطة بالتغذية. وبينت الوزارة أن المشروع الوطني يسعى الى تطوير المقصف المدرسي بشكل يوفر أغذية ومشروبات متنوعة ومغذية ومحببة للطلاب والطالبات وبأسعار مخفضة ومناسبة لجميع المتعلمين، بالاضافة الى تحسين الحالة الصحية للطلبة وللحد من عوامل الخطورة المؤدية للأمراض المتعلقة بسوء التغذية مثل السمنة والسكر وفقر الدم ونقص المناعة وغيرها. وأشارت التربية الى أن المشروع انطلق هذا العام بعد دراسة مستفيضة من قبل الجهات المعنية المشار اليها، بحيث يتم طرح منتجات من شركة المطاحن والمخابز الكويتية في المقاصف المدرسية بمواصفات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وشددت الوزارة، على حرصها في تفعيل الدور الرقابي على المقاصف المدرسية من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية وهيئة الغذاء والتغذية تختص بهذا المشروع، منوهة الى وجود خطة موضوعية كذلك للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات من منطلق المسؤولية الوطنية وما تهدف اليه من اعداد المواطن بما يعكسه المفهوم الشامل للحفاظ على صحته.

