وطن النهار

نظمت وزارة التربية صباح امس حملة تبرع بالدم تحت شعار «انعش حياتك» في بهو ديوان عام الوزارة تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد، بمناسبة يوم القلب العالمي بهدف ايصال فكرة التبرع بالدم وجعله سلوكاً اجتماعياً لدى جميع الموظفين وزيادة أعداد المتطوعين بالدم. وأكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد، أن الغرض من اقامة مثل هذه الفعاليات، تعزيز الوعي الصحي لدى منتسبي وزارة التربية وغرس العمل التطوعي في نفوس المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة من خلال تبرعهم بالدم، مشيدا بالاقبال الكبير الذي لاقته الحملة المقامة. وقال: إن «العمل الجماعي ينم على حرص وزارة التربية على الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات في الدولة، مشيدا بجهود ادارة العلاقات العامة والاعلام التربوي على تنظيمهم هذه الفعاليات والأنشطة وواعدا بتكثيف مثل هذه البرامج في الفترة القادمة.

من جانب آخر، أقامت ادارة التدريب والتطوير بالتعاون مع ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية دورة «التهيئة لشغل وظيفة مرافق طلبة ومعاون أمن» وذلك على مسرح ادارة التطوير والتنمية بالجابرية في الفترة من 29 حتى 3 من الشهر الحالي.

وأوضحت مراقب الخدمة النفسية بادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية نضال الحداد، أن الهدف من البرنامج التدريبي، تعريف المتدربين بالمهام الوظيفية والحقوق والواجبات المطلوبة منهم، ويتراوح عددهم 100 متدرب ومتدربة. وتطرقت الى مهام وظيفة مرافق طلبة ومعاون أمن كالتعاون مع ادارة المدرسة والتنسيق مع المشرفين بالاضافة الى تفهم خصائص المرحلة العمرية للطلاب، لاسيما الخصائص السلوكية للطالب كضبط النفس والرفق مع الحزم عند معالجة المشكلات، ناهيك عن التحلي بالقدوة الحسنة للطلاب وأولياء الأمور. ولفتت الى أن ما تطمح اليه تعريف المتدربين بأهداف ومتطلبات الوظيفة والالمام التام قبل الالتحاق بالمدارس، متمنية لهم أن يسهموا في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع المدرسي.

