وطن النهار

كرمت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين أول من أمس السبت الفائزين في الموسم الأول من مسابقتها الصيفية (تكنولوجيا الانسانية) التي أقيمت في الفترة بين 14 يوليو و14 أغسطس الماضيين تحت شعار (ابتكر لتخفف عنهم) بهدف نشر وتشجيع الابتكار والابداع في المجتمع الكويتي. وبلغ عدد الفائزين المكرمين في الحفل الذي نظم في المكتبة الوطنية 20 فائزا وحصل ثمانية مشاركين على الميدالية الذهبية ومشارك واحد على البرونزية و11 مشاركا على الميدالية الفضية ومن أبرز الاختراعات مرافق العامل والحقيبة الذكية لعمال النظافة وسترة التبرد وغيرها. وقالت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الدكتورة فاطمة الثلاب في تصريح صحافي على هامش الحفل ان مسابقة هذا العام استهدفت في موضوعها التخفيف من وطأة الحرارة عن العاملين في فترة الصيف من خلال فكرة أو ابتكار أو اختراع.

