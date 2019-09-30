وطن النهار

دعا محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الطلاب والطالبات الى الحرص على التماس دروب العلم والتنوير واعتماد رؤى الابتكار والابداع باعتبارها احدى الركائز المهمة في تقدم الوطن ورقيه»، مؤكداً أن «المحافظة ستظل تمارس دورها المنشود في رعاية النشء ودعم سبل تطوير التعليم». واوضح الخالد في تصريح صحافي، على هامش افتتاحه روضة السحاب التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية في منطقة شمال غرب الصليبخات وذلك بحضور عددٍ من مسؤولي ديوان عام المحافظة، والادارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية أن «مستوى المخرجات التعليمية لمدارس وروضات الادارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية يبعث على التفاؤل والاطمئنان»، معبراً عن «رغبته في المزيد من التفوق والتميز لطلبة وطالبات مدارس المنطقة لتستمر المنطقة في ارتياد منصات النجاح والتفرد»، لافتا الى «ضرورة مواصلة الاهتمام بالمُعلم وصقله بالمهارات والقيم التربوية وتزويده بالتقنيات والوسائل التعليمية الحديثة لمواكبة التطور المتلاحق في المجال التعليمي»، مثمناً «جهود وزارة التربية ودورها في الاهتمام بالطلاب والطالبات وتطوير العملية التعليمية بما تتطلبه من تطوير للهيئة والأبنية التعليمية والأنشطة والمناهج التربوية».

