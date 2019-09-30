دفتر أحوال

قضت محكمة التمييز امس بتأييد الحكم ببراءة الشيخ هاني شعبان من قضية امن دولة بتهمة اذاعة اخبار كاذبة واساءة استخدام الهاتف، وذلك بعد مرافعة المحامي جليل الطباخ.

وكانت النيابة العامة قد اسندت الى الشيخ هاني شعبان انه في يوم 20/ 11/ 2017 بدائرة جهاز أمن الدولة بالكويت، وهو كويتي اذاع عمدا في الخارج اشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وباشر نشاطاً من شأنه الاضرار بمصالحها القومية بان نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبارات ادعى فيها كذبا ان حكما قضائيا صدر باتهام الشيعة بالكويت لا للكفر والانحراف وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها والاضرار بمصالحها القومية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت له انه اساء عمدا وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بان استخدم هاتفه النقال في ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد حضر المحامي جليل الطباخ ودفع المحامي الطباخ بكيدية الاتهام المسند الى موكله و طالب ببراءته مما اسند اليه من اتهام.

وبعد صدور الحكم أشاد الطباخ بعدالة القضاء قائلاً «ان هيئة المحكمة جسدت عدالة القضاء الكويتي».

