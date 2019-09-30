دفتر أحوال

قضت محكمة الاسرة بتعيين مواطنة لادارة شؤون واموال ابنها «المعاق» المحجوز عليه في دار الرعاية بدلا من الهيئة العامة لشؤون القصر وذلك بعد وفاة طليقها الذي كان يدير شؤون ابنه.

وتتلخص الدعوى التي اقامتها المواطنة عبر المحامي زيد الخباز مطالبا بعزل الهيئة العامة لشؤون القصر عن قوامتها على «الابن» والزامها بتقديم كشف حساب عن فترة القوامة خلال 3 شهور من تاريخ الحكم ، وتعيين موكلته قيما على الابن المذكور لتولي مهام القوامة وتسلم أمواله والمحافظة عليها وتنميتها حسب الشريعة الاسلامية بما يحقق له الخير والمنفعة، والزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتسليم المدعية ابنها المودوع لدى دار رعاية المعاقين مع احقيتها بتسلم جميع المستحقات المالية المستحقة له.

وقال الخباز إن موكلته المواطنة طليقة المتوفى وحال قيام الزوجية رزقت منه بالابن المحجوز عليه والاخير محجوزا عليه بموجب حكم قضائي القاضي بتثبيت القوامة للهيئة العامة لشؤون القصر بصفته على المحجوز عليه لادارة امواله بما فيه الخير والنفع له، وأكد الخباز أن موكلته تتوافر فيها شروط القوامة والصلاح وترى أنها كفاءة لتولي رعاية ابنها وادارة امواله.

