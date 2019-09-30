آراء

الانسان بما يفقد لا بما يملك فبمقدار ما يفقد يكون، لكن متى يعتبر الانسان انه يفتقد بالفعل وانه ناقص؟ في الاعلام هناك نظرية تشرح تأثير وسائل الاعلام على الجمهور تمت تسميتها بنظرية «تحديد الأولويات» وباختصار ترى هذه النظرية أن وسائل الاعلام قادرة بتركيزها وتكرارها لمواضيع معينة أن تجعل الاهتمام بها من أولويات الجمهور. يمتلك مشاهير مواقع التواصل في الكويت والخليج ميزة تحديد أولويات الجمهور بتركيزهم المباشر على مواضيع معينة ويخلقون بنفس الوقت ضغطاً غير مباشر على كل من لا يستطيع توفير ما يعرضون وينشرون لعائلته.

تغيب المسؤولية الاجتماعية عن المشاهير ويغيب عنهم حجم التأثير السلبي لما يقومون به من تكثيف في عرض رسائل معينة في حياة غيرهم، ويغيب عنهم حجم اللا رضا عن الواقع المنتشر بين الكثير بسبب عدم مقدرتهم على تحقيق ما يقومون به وينشرونه على أنه أمر طبيعي ويجب القيام به.

نعلم أن التأثر مسؤولية من يتعرض لهم ويلاحقهم في مواقع التواصل وان قرارات الشراء يجب أن ترتبط بالحاجة لا بما ينشره المشهور لكن المشكلة أن استعراضاتهم في مواقع التواصل وحياتهم التي يظهرونها على انها الحياة الطبيعية يتعرض لها مراهقون وأطفال لا يملكون أمامها مهارة التفرقة والقبول أو الرفض بسبب السن والخبرة.

كم من الأسر تعرضت لضغوط وتحولت حياتها لحياة رقمية بائسة بسبب عدم مقدرة الآباء على توفير كل ما يعرضه المشاهير ويسوقونه على انه الف باء الحياة؟ وكم من بسمة كانت تحدث في الأمس دون شروط ربطها هؤلاء المشاهير اليوم بمبالغ كبيرة وبشروط أخرى على الآباء تحقيقها حتى يفرح أبناؤهم؟.

تفرز الرأسمالية وحق تحقيق الأرباح الذي تحميه الرأسمالية والأسواق الحرة دون النظر لتأثيراته الأخرى سلبيات اجتماعية كثيرة يبرر فيها النظام الرأسمالي حدوث أي كوارث اخرى وان وصلت لشعور الانسان بعدم مقدرته على العيش بحياة كريمة وشعوره بتقصيره على ابنائه وحرمانهم. تفاءلوا

