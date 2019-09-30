آراء

تحول استخدام شعار «محاربة الارهاب» إلى هدف سياسي للغرب للتدخل في مناطق عدة في العالم ومنها دول المنطقة العربية على طريقة «حصان طروادة»، حيث يبدو الهدف المعلن هو ضرب خلايا الإرهاب في المنطقة بينما في الخفاء تتداعى علينا الأمم كتداعي الأكلة على قصعتها، فلم يعد يقتصر ذلك على النفوذ الأميركي والغربي في منطقة الشرق الأوسط بل دخلت روسيا والصين وإيران وتركيا أيضا، وأصبحت بلدان كسورية والعراق وفلسطين مسارح لقوى دولية تصول وتضرب وتحرق في البلدان والشعوب بين أنظمة بعضها متواطئة وبعضها عاجزة ضعيفة.

كل ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط اليوم من أخطار وتدمير وتحولها إلى ساحات حروب تبدأ ولا تنتهي في اليمن والعراق وسورية وغيرها تتخذ من محاربة الإرهاب عنوانا وذريعة لها.

ما تسمى الحرب على الإرهاب التي يشتعل أوارها حاليا في منطقتنا العربية تبدو حربا مضحكة تتصادم فيها المبادئ مع الواقع والممارسات، فالغرب وروسيا الذين يتحالفون عسكريا على أرض سورية اليوم ويقصفون ميليشيات «داعش» دون تمييز بينهم وبين قوات المعارضة السورية هم بذات الوقت يوفرون الغطاء والحماية لإرهاب بعض الدول ضد شعوبها حيث يباد الحرث والنسل مما يسهل دخول القوى الأجنبية لها،

الأدهى والأمر أن الحملة الروسية والغربية على الارهاب التي تنطلق من سورية اليوم هي تمارس حربا عبثية أشد فظاعة من الإرهاب الذي يزعمون محاربته، حرب هدف عدو غير ظاهر، بل هو عدو «يبقى ويتمدد»، فلم يفلح التحالف الدولي ضد «داعش» الذي بدأ العام الماضي بقيادة الولايات المتحدة في شمال العراق ومناطق في سورية وعلى حدود تركيا في القضاء على الدولة الإسلامية «داعش»، لأن الحرب الحقيقية ليست ضد داعش بل تقوم على أهداف أخرى تسعى للهيمنة وتوزيع جديد للأدوار بين القوى العالمية وربما تسفر عن تغيير في الخريطة السياسية للمنطقة لتكتب «سايكس بيكو» جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

