مال وأعمال

وضعت وزارة المالية اَليات تنفيذية جديدة وفاعلة لمتابعة تنفيذ المشاريع الإنشائية المختلفة.

وطرحت الوزارة استمارات متابعة متخصصة تتضمن بيانات محددة يجب استيفاؤها لتقييم عمليات تنفيذ المشروعات العامة.

ووفقا لبيانات الاستمارة التي اطلعت النهار على نسخة منها فإنه ينبغي معرفة : فترة المتابعة والسنة المالية محل التنفيذ، فضلا عن البيانات الأساسية للمشروع، والبيانات المالية، والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع،والاتفاقيات الاستشارية، وعقود التنفيذ، وبيان الأوامر التغييرية على المشروع، والموقف التنفيذي عن سير العمل في المشروع، ومعوقات التنفيذ ومقترحات التغلب عليها.

وأوضحت البيانات أن التكاليف الكلية للمشروع يجب أن تكون واضحة ومحددة، كما يجب ان يتم تبيان وصف موجز عن أعمال المشروع.

كما يجب تبيان الموقف التنفيذي للمشروع والمتضمن معدل الانجاز، وقيمة آخر دفعة للمقاول، وقيمة آخر دفعة للمستشار، ومخطط التدفق المالي للمشروع، و المخطط الزمني للمشروع.

فضلا عن ضرورة تحديد المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع وأسباب التأخير عن البرنامج الزمني المخطط المعوقات المهم توضيحها، عوائق في الموقع، ونقص أو كفاءة العمالة الفنية، او حتى عوائق فنية متعلقة بالتصميم أو التنفيذ، وما هي الإجراءات التي تمت لتلافي تلك المعوقات التنفيذية.

وتسعى وزارة المالية الى فرض سيطرة رقابية كاملة وشاملة على عملية تنفيذ المشروعات التنموية، بغرض الحد من الهدر والحفاظ على المال العام، وانهاء المشكلات التي تنتج عن تأخير المشروعات.

