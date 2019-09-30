مال وأعمال

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «النهار» أن دراسة إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي مازالت مطروحة أمام المجلس الأعلى للبترول، وسيتم اختيار الفائز بعد إقرار الدراسة من قبل المجلس.

وأوضحت المصادر أن دراسة إعادة هيكلة القطاع النفطي تحتاج إلى قراءة تفصيلية للدراسة المعروضة على أعضاء المجلس لما تحمله من تصورات وتداعيات تحدد مسار القطاع النفطي واستراتيجيته خلال السنوات المقبلة.

وجاء تعليق المصدر لـ «النهار» بعد طرح مؤسسة البترول الكويتية أمس ممارسة مشروع تنفيذ إعادة الهيكلة الشاملة للقطاع النفطي، مشيرة إلى أن آخر يوم لتقديم العطاءات هو 5 نوفمبر المقبل مع عقد اجتماع تمهيدي للرد على استفسارات الممارسين يوم 14 أكتوبر.

وفي سياق متصل ، وإيماناً من القطاع النفطي بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص للدخول في فرص استثمارية جادة ، طرحت مؤسسة البترول الكويتية ممارسة لدراسة استشارية لتحديد فرص استثمارية لمشاركة القطاع الخاص المحلي في أنشطة القطاع النفطي ، برسم قدره 300 دبنار لشراء وثائق الممارسة ، على أن يكون 5 نوفمبر هو آخر يوم لتقديم العطاءات.

وتسعى مؤسسة البترول الكويتية إلى طرح المزيد من الفرص الصناعية أمام القطاع الخاص في إطار شامل لتعزيز دوره في تطوير المحتوى المحلي في الصناعة النفطية، مضيفة أنه تم توقيع مذكرتي تفاهم مع مستثمرين محليين لإنشاء مصنعين ، أحدهما ينتج صفائح البولي بروبلين بطاقة سنوية تبلغ 30 ألف طن والآخر ينتج ينتج ألياف البولي بروبلين بطاقة سنوية تبلغ 5 آلاف طن كما يجري العمل على طرح المزيد من الفرص لاستكمال دراسات الجدوى.

وقد تم توفير 4300 وظيفة للكويتيين في عقود المقاولين في عقود المقاولين بالقطاع الخاص وهو ما يمثل نسبة 25 في المئة من إجمالي العاملين في تلك العقود ، بالإضافة إلى السعي لزيادة نسبة التكويت لتصل إلى 30 في المئة.

وقد بلغ حجم انفاق مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها في العقود والمواد الموردة محلياً خلال السنة المالية 2017 / 2018 وصل إلى أكثر من 1.4 مليار دينار.

