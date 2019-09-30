مال وأعمال

تراجعت مؤشرات البورصة جماعياً في ختام تعاملات أمس، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، حيث شهدت هبوطاً ملحوظاً في مستويات التداول مصحوباً بعمليات بيعية وخاصة على أسهم السوق الأول.

وانخفض المؤشر العام للبورصة الكويتية 0.29 في المئة بإقفاله عند النقطة 5696.1 خاسراً نحو 16.4 نقطة، كما هبط المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.05 في المئة و0.37 في المئة على الترتيب.

وتقلصت سيولة البورصة بواقع 42.6 في المئة لتصل إلى 14.75 مليون دينار مقابل 25.69 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداول 29.7 في المئة إلى 81.64 مليون سهم مقابل 116.06 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات تراجعاً اليوم بصدارة النفط والغاز بنسبة 4.26 في المئة ، بينما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها التأمين بنمو قدره 0.88 في المئة .

وجاء سهم «كميفك» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض اقتربت نسبته من 14 في المئة ؛ بالتزامن مع تأكيد شركة «الذكير للتجارة» اليوم تقديم مستند عرض الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية في «كميفك». في المقابل، تصدر سهم «وربة للتأمين» القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة ببورصة الكويت مُرتفعاً بنحو 9.6 في المئة عند سعر 68.5 فلس رابحاً 6 فلوس، وذلك بتداول 25.5 ألف سهم من خلال تنفيذ 3 صفقات فقط بقيمة 1.74 ألف دينار.

