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مال وأعمال

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الموافقة على اندماج «الأمان» و«البيت»


وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على مشروع عقد الاندماج بطريق الضمن بين كل من شركة بيت الأوراق المالية (الدامجة) وشركة الأمان للاستثمار (المُندمجة)؛ شريطة الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وقالت كل من «البيت» و«الأمان» في بيانين منفصلين للبورصة الكويتية اليوم الأحد، إن «الهيئة» أكدت على ضرورة اتباع إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج الواردة في الملحق رقم (1) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر.


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