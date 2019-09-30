مال وأعمال

أكدت شركة الذكير للتجارة العامة والمقاولات التزامها بتقديم مستند عرض الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية في شركة الكويت والشرق الأوسط «كميفك».

وبحسب بيان «كميفك» للبورصة ، تعهدت «الذكير» باتباع إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي المذكور في الملحق رقم (5) من الكتاب التاسع حسب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وعلى وقع الإعلان السابق، أعلنت البورصة، عن إيقاف تداول أسهم «كميفك» لمدة ساعة، وذلك تطبيقاً للمادة (3-1-12) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ).

ويأتي تعهد «الذكير» بعد استحواذ الشركة على نسبة 74.33 في المئة من رأسمال «كميفك» البالغ نحو 26.382 مليون دينار.

