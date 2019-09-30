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«الذكير» أكدت التزامها بتقديم مستند عرض استحواذ على أسهم «كميفك»


أكدت شركة الذكير للتجارة العامة والمقاولات التزامها بتقديم مستند عرض الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية في شركة الكويت والشرق الأوسط «كميفك».
وبحسب بيان «كميفك» للبورصة ، تعهدت «الذكير» باتباع إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي المذكور في الملحق رقم (5) من الكتاب التاسع حسب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وعلى وقع الإعلان السابق، أعلنت البورصة، عن إيقاف تداول أسهم «كميفك» لمدة ساعة، وذلك تطبيقاً للمادة (3-1-12) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ).
ويأتي تعهد «الذكير» بعد استحواذ الشركة على نسبة 74.33 في المئة من رأسمال «كميفك» البالغ نحو 26.382 مليون دينار.


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