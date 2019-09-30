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الزم الاتحاد الدولي للنقل الجوي شركات الطيران المنضوية تحت خيمته زيادة عدد النساء في كل مجالات النقل الجوي بنسبة 25% في المناصب العليا بالوظائف الحالية المبلغ عنها حاليًا أو بنسبة 25% كحد أدنى من كل العاملين في أي شركة طيران في عام 2025 وأيضا في الوظائف الممثلة تمثيلا ناقصا منهن في الوقت الحالي مثل قيادة الطائرات والعمليات اللوجستية، وكذلك الا يقل عددهن عن هذه النسبة في كل الندوات والمؤتمرات.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الدولي اصدار بيانا جاء فيه «الطيران هو عمل المساواة. ومن الأمثلة على ذلك وجود 2.7 مليون امرأة ورجل لتطوير مهنة النقل الجوي بكل انشطته ومجاله وبرغم هذا يعتبر تمثيلهن تمثيلا ناقصا في المناصب العليا وفي بعض المهن داخل شركات الطيران. وأضاف البيان بان شركات الطيران تدرك القيمة التي توفر القوى العاملة المتنوعة والمتوازنة بين الجنسين، حيث توفر الحملة التي اطلقتها للمساواة اطلاقها سياقًا عالميًا وتشجيعًا للعديد من المبادرات التي يتخذها أعضاؤنا بالفعل لمعالجة عدم التوازن بين الجنسين. هذه الصناعة ستحقق المزيد في هذا المجال المهم، ولن يتم إنجاز عملنا في عام 2025، في الواقع، هذه هي البداية فقط، وهدفنا النهائي هو بالطبع المساواة 50-50 بين الرجال والنساء كفرص متساوية للجميع.

وقال ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي هذه الخطوة «جزء من هدفنا لخلق أجواء افضل لكل البشر من الجنسين».

وأشاد الاتحاد الدولي بالخطوط الجوية القطرية التي تطبق مقاييس المساواة في معظم الوظائف سواء على الأرض او الجو واعتبرها واحدة من افضل 3 خطوط جوية على مستوى العالم وهي بالإضافة إلى القطرية لوفتهانز الألمانية وايسترن الصينية. وقرر إنشاء منتدى لمشاركة مبادرات التنوع والتضمين وأفضل الممارسات في قطاع النقل الجوي ونشر إحصاءات الصناعة السنوية حول التنوع بين الجنسين.

وحدد الاتحاد بان «حد التحديات الرئيسة في الدول النامية هو ضمان أن يكون لدى شركات الطيران بيئة تنظيمية تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.من خلال تحديث إطارها التنظيمي والقانوني، وتجنب الإفراط في التنظيم والحمائية، خلق ظروف مثالية للنمو لاسيما وإن هذه الصناعة تعود بالنفع على الجميع، اجتماعياً واقتصادياً.

