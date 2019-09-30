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«فيتش» ثبتت تصنيف «الخليج»


ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لعجز المصدر عن السداد على المدى الطويل لبنك الخليج عند الفئة (+A)، وفي المدى القصير عند الفئة (F1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب بيان البنك للبورصة قامت «فيتش» بتثبيت تصنيف الجدوى المالية للبنك في المرتبة (+bb)، فيما تم تثبيت تصنيف الدعم الدرجة (1)، وتثبيت تصنيف سقف الدعم عند الفئة (+A). وأوضح البنك أن من عوامل دعم التصنيف، القدرة الكبيرة لدولة الكويت على توفير الدعم للبنوك المحلية، الاستفادة من بيئة تشغيل مستقرة في الكويت، توافر شبكة كبيرة من الفروع وتواجد كافٍ ومناسب للبنك، وتحسن نسبة القروض المتعثرة، ووجود فريق إداري كفء.


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