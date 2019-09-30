مال وأعمال

افتتحت «زين» متجرها الجديد كُلّياً Zain Store في جمعية مشرف التعاونية، وهو المتجر المخصص للعملاء المشغوفين بالتكنولوجيا وأحدث الأجهزة الإلكترونية.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن المتجر الجديد الذي تتخطى به مفهوم الفروع التقليدية، يُعتبر الأول من نوعه لشركة اتصالات في الكويت، حيث يمثل محطة مهمة لها في رحلتها للتحوّل الرقمي، مبينة أن هذا المتجر سيكون الأول من سلسلة المتاجر الجديدة التي ستفتتحها «زين» قريباً في العديد من الأماكن الحيوية أمام عملائها المحبين لاقتناء أحدث الاجهزة التي توفرها تكنولوجيا الاتصالات.

وكشفت «زين» أن حفل افتتاح متجرها الجديد شهد إطلاق أحدث باقاتها المصممة خصيصا لأجهزة iPhone 11، والتي تقدم من خلالها قائمة خيارات واسعة لعملاء الدفع الآجل، تراعي فيها احتياجاتهم الشخضية والعملية، مبينة أن المتجر الجديد يقدّم فرصة تجربة شبكة زين لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G فائقة السرعة، والتعرف على الإمكانات الهائلة التي تُقدّمها هذه التكنولوجيا الثوريّة الجديدة. وأوضحت الشركة أن المتجر يوفر ركناً خاصاً لحلول وخدمات علامة Zain LIFE المُبتكرة في مجالات أمن المنازل والترفيه الرقمي، التي تتضمن حلول أمن المنزل الذكي ككاميرات المراقبة الذكية، ومستشعرات الحركة، وكاشف الدخان الذكي، وغيرها. وأفادت «زين» أنها تُقدّم حلولها المُبتكرة لزوار المتجر، وخدمات رعاية العملاء، كما أنها توفر مجموعة من أحدث الأجهزة الإلكترونية والإكسسوارات الأصلية التي تُقدّمها للمرة الأولى لعشّاق التكنولوجيا، والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر النقالة، أجهزة الألعاب الإلكترونية، الطائرات بدون طيار، السماعات بأنواعها، أغطية الحماية، وغيرها.

وأشارت الشركة إلى أن متاجر Zain Store التي سيتم افتتاحها تباعاً، ستكون العنوان الجديد للشغوفين بالتكنولوجيا، حيث ستُقدّم من خلالها مفهوماً استثنائياً لنوعية الخدمات التي تطرحها، وذلك من خلال توافر أحدث أنواع الأجهزة الذكية، خدمات الاتصالات، شاشات اللمس الإلكترونية الحديثة، والاكسسوارات المتنوعة.

وذكرت الشركة أن هذه المتاجر سيتم تزويدها بأحدث المستلزمات والحلول التكنولوجية التي تحقق تجربة غنية للعميل، كما أن التصميم الفريد من نوعه الذي تظهر به، يهدف لنقل نقاط البيع من المفهوم الكلاسيكي إلى المفهوم الرقمي الحديث، والذي يأتي تحت مظلّة استراتيجية الشركة لمواكبة أحدث الثورات التكنولوجية والدخول في طفرة التحول الرقمي.

وأكدت الشركة أنها تبحث دائماً عن أبرز متطلبات واحتياجات عملائها، وفي مقدمتها راحة العميل وإنجاز معاملاته بالسرعة المطلوبة، والتواجد في أقرب نقطة، حيث لن تتوانى عن تقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية بهدف الارتقاء بمستوى جودة وأداء فروعها وطاقاتها البشرية بما يتناسب مع ريادتها وحجم النمو في قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت.

وإذ أكدت «زين» أنها تتطلع دائماً إلى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في سلسلة الخدمات والمنتجات التي تطرحها، فإنها تقدم من خلال المتجر الوجه الجديد لمتاجر البيع للأجهزة التكنولوجية، وتسعى الشركة إلى أن تلعب دوراً حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائما من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.

وتأتي عملية تدشين المتجر الجديد بعد افتتاح الشركة لأول فرع ذكي لشركة اتصالات في الكويت، لترسخ من مكانتها كمزود اتصالات رائد في مجالات الإبداع والابتكار، حيث يتميز هذا الفرع الذكي الذي يتواجد في منطقة إليكترا في الأفنيوز بأنه يشمل عدداً أكبر من الموظفين لخدمة العملاء على مدار الأسبوع وفي نهاية الأسبوع.

ويعرض هذا الفرع شاشة المتجر الذكي الأولى من نوعه في الكويت، وهي شاشة لمس افتراضية تفاعلية تعمل وفق أحدث التقنيات المُبتكرة وتُقدّم للعملاء فرصة التسوق بشكل افتراضي تماماً من غير الحاجة لوجود موظف الفرع، بحيث يمكن للعميل لمس الشاشة والتفاعل مع المنتجات المعروضة بشكل ثلاثي الأبعاد، ومن ثم اختيار المنتجات المرغوب بها وإتمام عملية الشراء عبر البطاقة البنكية بكل سهولة وتحديد الوجهة المُفضلة لديه ليتم توصيل الطلب إليه أينما كان، ويشمل المتجر الذكي تشكيلة واسعة من أحدث الأجهزة الإلكترونية الذكية والاكسسوارات وغيرها التي تُقدّمها أكبر الشركات في الكويت.

ويُقدّم الفرع الذكي أول شاشة لمس رقمية للخدمة الذاتية من نوعها تُطلقها شركة اتصالات في الكويت، حيث يُقدّم الفرع الذكي خدمات جديدة كُلّياً لعملاء «زين»، ويعمل بشكل آلي من خلال تكنولوجيا متطوّرة من غير الحاجة لوجود موظّف الفرع، مما يُقدّم للعميل تجربة مميزة وسلسة لإتمام المعاملات بسرعة وسهولة.

وتحرص «زين» أن تقدم أحدث الخدمات والمنتجات من خلال الفرع الذكي، أبرزها خدمة تبديل الشريحة، وهي المرة الأولى التي يُقدّمها جهاز ذكي ذاتي الخدمة من هذا النوع، بحيث يمكن للعميل تقديم طلب بدل فاقد للشريحة فوراً واستلامها من الجهاز مباشرةً من غير الحاجة لزيارة الأفرع، هذا بالإضافة لخدمات إعادة تعبئة الرصيد، ودفع الفواتير، وإدارة الحساب، وشراء الأجهزة من خلال فرع «زين» الإلكتروني، وغيرها.

