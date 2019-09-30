مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات قراراً وزارياً حمل الرقم 384 لسنة 2019، بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة لتنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يتم اختيارهم وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، على ألا يكونوا من المزاولين للمهنة. وستكون اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص وعضوية كل من مدير إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين، وعضو هيئة تدريس من كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وعضو هيئة تدريس من كلية الحقوق بجامعة الكويت، وعضو هيئة تدريس من كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وعضو هيئة تدريس من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وعضو هيئة تدريس من الجامعة الأميركية بالكويت، بالإضافة إلى مقرر اللجنة عبدالعزيز الضبيبي.

كما أصدر الوزير خالد الروضان قراراً وزارياً حمل رقم 383 لسنة 2019، بشأن إغلاق شركة عقارية لمدة شهر. وأشار القرار إلى أن سبب إغلاق الشركة يعود إلى مخالفتها للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016، بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي.

