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«أسواق المال» أطلقت موقعاً إلكترونياً للاكتتاب في أسهم البورصة


أطلقت هيئة أسواق المال الموقع الرسمي للاكتتاب العام في أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية. واستعرض موقع (https://boursaipo.com) أبرز المعلومات عن بورصة الكويت، وشروط وضوابط الاكتتاب، والجدول الزمني.
وكانت البورصة قد دشنت الأسبوع الماضي، فيديو جراف يعرض الجدول الزمني للاكتتاب العام المخصص للمواطنين في 50 في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة. وأوضحت البورصة أن إجمالي أسهم الطرح بلغت 100.388 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس، وذلك بدون علاوة إصدار. وحددت يوم 1 أكتوبر المقبل كبداية فترة السداد والاكتتاب في فائض الأسهم. وبحلول الساعة 11:06 صباحاً بتوقيت الكويت، تراجع مؤشر السوق الأول 0.51 في المئة ، وانخفض العام والرئيسي بنسبة 0.37 في المئة ، و0.01 في المئة على التوالي.


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