مال وأعمال

أوصى مجلس إدارة شركة المال للاستثمار في اجتماعه الذي انعقد بتغيير شكل وأنشطة الشركة. وقالت الشركة في بيان للبورصة إن المجلس وافق على تحويل «المال» من شركة استثمار إلى شركة قابضة. وأوضحت أن هذه التوصية تخضع إلى موافقة مساهمي الشركة، موضحة بأنه سيتم دعوة المساهمين إلى جمعية عمومية غير عادية لمناقشة هذه التوصية. كما اعلنت شركة المال للاستثمار عن الدعوة إلى اجتماع الهيئة الموحدة لحملة سندات الشركة بقيمة 11.988 مليون دينار على شريحتين بفائدة ثابتة وفائدة متغيرة الصادرة بتاريخ 2 أكتوبر 2007 والمستحقة في 18 نوفمبر 2019. وقالت الشركة في بيان للبورصة ، إن الاجتماع مقرراً عقده 17 أكتوبر 2019، وذلك بمقر الشركة. ومن المُقرر أن يناقش الاجتماع انتخاب ممثل لحملة السندات، ومد أجل سداد القيمة الاسمية للسندات حتى 18 نوفمبر 2022. كما سيناقش الاجتماع تفويض وكيل الإيرادات

والوكيل الرئيسي للسداد؛ لتوقيع ما يلزم من مستندات لتعديل شروط ومستندات السندات بشريحتيها حسب قرارات الهيئة الموحدة لحملة السندات وإيداع نسخة من تلك التعديلات لدى «يورو كلير» بصفتها وكيل المقاصة، و»سيتي بنك إن إيه لندن» كوكيل إيداع. وأوضحت «المال» أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع في التاريخ المذكور، يؤجل إلى انعقاد ثانٍ في ذات جدول الأعمال المذكور، وذلك في تمام الساعة 11 صباح يوم الخميس 24 أكتوبر 2019.

