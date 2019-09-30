مال وأعمال

وقع بنك بوبيان اتفاقية شراكة مع شركة الخطوط الجوية الكويتية والخاصة ببرنامج «مكافآت بوبيان» و«نادي الواحة»، حيث تمنح الاتفاقية عملاء البنك العديد من المزايا وذلك عند استخدامهم لمختلف البطاقات الائتمانية من بنك بوبيان وتحويل النقاط التي يحصلون عليها من برنامج المكافآت الى أميال طيران من الخطوط الجوية الكويتية.

وبهذا الصدد، قال نائب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عبدالله التويجري «يسعدنا انضمام الخطوط الجوية الكويتية باعتبارها الناقل الوطني والرسمي لدولة الكويت وهو ما يشكل اضافة مهمة لعملائنا لاسيما مع التطورات الهامة التى شهدتها الكويتية في السنوات الاخيرة والتي وضعتها في مكانة مميزة.»

واضاف أن انضمام الخطوط الجوية الكويتية إلى برنامج «مكافآت بوبيان» يأتي مواكبا لاحتفالها بمرور 65 عاما على التأسيس وهو ما يشكل مناسبة للاحتفال بهذا التوقيع الذي يمكِّن عملاءنا من الاستفادة من المزايا الكثيرة التي تطرحها الخطوط الجوية الكويتية ومزايا برنامج «مكافآت بوبيان».

وقال التويجري «نفخر دائما بأي تطور تحققه مؤسسة أو شركة وطنية وهو ما حدث على مدار عقود طويلة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي كانت دائما أحد أبرز معالم الكويت الاقتصادية ودليل نموها وتقدمها».

وأكد التويجري ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع الخطوط الجوية الكويتية لتطوير الشراكة بين الطرفين وبما ينعكس ايجابياً على الخدمات التي نقدمها لعملائنا تحقيقاً لشعارنا الحالي (بوبيان اكثر من مجرد بنك ، انه أسلوب حياة).

من جانبه قال مدير إدارة خدمة العملاء المتميزين في الخطوط الجوية الكويتية مشعل المطيري يسر الخطوط الجوية الكويتية أن توقع اتفاقية شراكة مع بنك بوبيان والتي تعطي لعملاء بنك بوبيان مساحة أكبر كي ينفقوا المبالغ التي حصلوا عليها بالاسترداد النقدي عند استخدامهم البطاقات الائتمانية من بنك بوبيان سواء داخل أو خارج الكويت وتحويل النقاط التي يحصلون عليها من برنامج المكافآت الى أميال طيران من الخطوط الجوية الكويتية، وحيث أن برنامج (مكافآت بوبيان) بالتعاون مع (نادي الواحة) يعد من البرامج التي تقدم قيمة مضافة ومميزة لعملاء بنك بوبيان تلبي متطلباتهم».

وأضاف المطيري أن الشراكة مع بنك بوبيان تعد ضمن الشراكات الممتازة التي تفعل التعاون بين جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة بما يعود بالمنفعة والمصلحة العامة على العملاء الكرام والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن بنك بوبيان يعتبر من ضمن العديد من الجهات التي تتعامل معها الخطوط الجوية الكويتية في تقديم خدمات موسعة تلبي احتياجات العملاء الاعزاء وتوفر لهم جميع وسائل الراحة والترفيه المختلفة عند السفر».

