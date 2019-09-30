مال وأعمال

تختتم مساء اليوم الاثنين فعاليات معرض «بازار» والذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي على ارض المعارض الدولية بمشرف خلال الفترة من 20 إلى 30 سبتمبر الحالي بالصالة 4B، وسط مشاركة حشد من الشركات المحلية والخارجية.

حيث يتسابق فيه اكثر من 150 جناحا ً، لجهات تمثل أكثر من 100 شركة ومؤسسة تجارية محلية وإقليمية جاءت لتعرض منتجاتها وبضائعها المختلفة من بلدان مثل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة واليمن وتونس والأردن وفلسطين والهند، وباكستان والصين وسورية ولبنان.

والجدير بالذكر ان المعرض يحفل بأنشطة مهمة عديدة ويستهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء مختلف الأذواق ، حيث إنه يتزامن و حلول موسم العودة للمدارس ، وهذه الفترة تعد من أهم فترات مواسم التسوق الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى شراء احتياجاتهم من مستلزمات القرطاسية والمدارس والملابس لمختلف المراحل والأعمار ،إضافة إلى ان المعرض يشكل فرصة مثالية لاقتناء مستلزمات جميع أفراد الأسرة من المنتجات الاستهلاكية من الهدايا وغيرها ، إضافة إلى الإكسسوارات والكماليات والمشغولات اليدوية والشنط والحقائب ،والعطور ومواد التجميل والملابس والجلابيات والشيلات، والبخور ، والخزفيات وإكسسوارات غرف النوم وغيرها .

ويعد السوق الكويتي من أكثر الأسواق نشاطا لمبيعات السلع التي تدخل في نطاق الهدايا، إذ أن الكويتيين من الشعوب المحبة للتهادي على مدار العام، ولقد وجهت شركة معرض الكويت الدولي دعوتها للجمهور الكريم إلى اغتنام الفرصة بزيارة المعرض والاستفادة مما يوفره من أجواء تسوق أسرية وبضائع مميزة لجميع أفراد الأسرة كبارًا وصغارًا، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي على فترتين صباحية من الساعة 10 صباحا إلى 1:00 ظهرا، ومسائية من الساعة 4:30 عصراً إلى 10 مساءً.

