loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ملكيات الأجانب ارتفعت في البنوك


شهدت حركة الملكيات للمستثمرين الأجانب تطوراً إيجابياً خلال تعاملات شهر سبتمبر 2019.
وبحسب مسح أجرته «مباشر»، ارتفعت ملكيات الأجانب في 6 بنوك كويتية من أصل 10 محلية مُدرجة بالبورصة.
في المقابل، تراجعت ملكيات الأجانب في 3 بنوك كويتية، بينما استقرت في بنك وحيد وهو الأهلي الكويتي.
كما أظهر المسح زيادة ملكية الكويتيين في أسهم 3 بنوك مُدرجة بالبورصة، فيما تراجعت في 6 أخرى، واستقرت في «الأهلي» فقط. وزادت حصة الأجانب في بنك برقان بواقع 1.55 في المئة لتصل إلى نحو 25.14 مليون سهم، فيما ارتفعت في بنك الكويت الوطني بواقع 0.95 في المئة لتصل إلى 69.45 مليون سهم. واحتل بيت التمويل الكويتي «بيتك» المرتبة الثالثة من حيث زيادة ملكية الأجانب في البنك بفارق قدره 0.84 في المئة لتصل الحصة إلى 56.64 مليون سهم. وجاء بنك بوبيان رابعاً بزيادة 0.14 في المئة لتصل حصة الأجانب في البنك إلى 4.61 ملايين سهم، يليه بنك وربة بزيادة 0.11 في المئة بحصة تصل إلى 1.65 مليون سهم.
واحتل «الأهلي» المرتبة السادسة والأخيرة بزيادة قدرها 0.07 في المئة بحصة تصل إلى حوالي 1.31 مليون سهم. وتقلصت حصة الأجانب في بنك الخليج خلال سبتمبر الحالي، بواقع 0.14 في المئة لتصل إلى 10.14 ملايين سهم. واستقرت ملكية الأجانب في أسهم البنك الأهلي الكويتي خلال سبتمبر الجاري، عند نسبة 0.12 في المئة بعدد 1.94 مليون سهم تقريباً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأخبار الخاصة

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة