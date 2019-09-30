مال وأعمال

شهدت حركة الملكيات للمستثمرين الأجانب تطوراً إيجابياً خلال تعاملات شهر سبتمبر 2019.

وبحسب مسح أجرته «مباشر»، ارتفعت ملكيات الأجانب في 6 بنوك كويتية من أصل 10 محلية مُدرجة بالبورصة.

في المقابل، تراجعت ملكيات الأجانب في 3 بنوك كويتية، بينما استقرت في بنك وحيد وهو الأهلي الكويتي.

كما أظهر المسح زيادة ملكية الكويتيين في أسهم 3 بنوك مُدرجة بالبورصة، فيما تراجعت في 6 أخرى، واستقرت في «الأهلي» فقط. وزادت حصة الأجانب في بنك برقان بواقع 1.55 في المئة لتصل إلى نحو 25.14 مليون سهم، فيما ارتفعت في بنك الكويت الوطني بواقع 0.95 في المئة لتصل إلى 69.45 مليون سهم. واحتل بيت التمويل الكويتي «بيتك» المرتبة الثالثة من حيث زيادة ملكية الأجانب في البنك بفارق قدره 0.84 في المئة لتصل الحصة إلى 56.64 مليون سهم. وجاء بنك بوبيان رابعاً بزيادة 0.14 في المئة لتصل حصة الأجانب في البنك إلى 4.61 ملايين سهم، يليه بنك وربة بزيادة 0.11 في المئة بحصة تصل إلى 1.65 مليون سهم.

واحتل «الأهلي» المرتبة السادسة والأخيرة بزيادة قدرها 0.07 في المئة بحصة تصل إلى حوالي 1.31 مليون سهم. وتقلصت حصة الأجانب في بنك الخليج خلال سبتمبر الحالي، بواقع 0.14 في المئة لتصل إلى 10.14 ملايين سهم. واستقرت ملكية الأجانب في أسهم البنك الأهلي الكويتي خلال سبتمبر الجاري، عند نسبة 0.12 في المئة بعدد 1.94 مليون سهم تقريباً.

