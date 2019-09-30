مال وأعمال

أطلقت شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع حملة «تبرع بلعبة....انشر الفرح» لجمع ألعاب الاطفال والتبرع بها لصالح الاطفال من ذوي الاسر المتعففة داخل الكويت وذلك من منطلق مسؤليتنا الاجتماعية وتحت شعار «نحن نهتم» وتهدف هذه الحملة إلى إسعاد الأطفال المتعففين وإدخال البهجة إلى قلوبهم وكما تحرص على حث الأهل على تعليم أبنائهم على الإيثار والكرم ومشاركة النعم التي أنعم الله عليهم بها مع من هم أقل حظا منهم. وتم إفتتاح الحملة يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019 في مجمع بوليفارد بحفل مميزتحت رعاية ماكدونالدز حيث قام بعمل برنامج شيق للأطفال. وتضمن الاحتفال مسابقات ممتعة وجوائز قيمة وأنشطة متنوعة. كما وشارك ريليش ترين في رعاية هذا الحدث المميز عن طريق التبرع بالألعاب وتقديم جوائز للأطفال المتبرعين بهدف حثهم على التبرع والعطاء. وشارك أيضا في رعاية هذا الحدث المميز كل من عيادة الدكتور عبدالعزيز الرشيد «ريفورم» ومصبغة وش ووش التي تكفلت بعملية تنظيف الالعاب المستعملة.

وعبر فريق التسويق والاتصال للشركة التجارية العقارية عن سعادته بهذه الحملة التي تعتبر الاولى من نوعها. كما وشكر فريق الاتصال والتسويق جميع الرعاة الذين أسهموا بنجاح هذه الحملة من خلال تعاونهم معنا وتبرعاتهم الكريمة للأطفال. وسوف تستمر حملة «تبرع بلعبة .... أنشر الفرح» واستقبال تبرعاتكم الكريمة حتى تاريخ 13 أكتوبر.

