مال وأعمال

استقبل رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بقصر السيف امس وزير التجارة بجمهورية العراق الشقيق د. محمد العاني وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد يرافقه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان. حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة اهم القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مرحباً بضيفه والوفد المرافق له ومتمنياً لهم طيب الاقامة في بلدهم الثاني الكويت. كما اعرب رئيس الوزراء بالانابة على اهمية تعزيز آفاق التعاون التجاري بين البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تعود بدورها بالنفع على المنطقة وعلى الحركة التجارية بها، مؤكداً حرص الجميع على تطوير العلاقات من خلال استثمار جميع الامكانات والموارد المتاحة في هذا المجال. هذا وقد اقام رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع مأدبة غداء على شرف وزير التجارة العراقي والوفد المرافق له.

ومن ناحية اخرى اكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان اعمال اللجنة الوزارية المشتركة مع العراق تأتي تجسيداً للتوجيهات السامية والحكيمة والرامية الى تعزيز اطر العلاقات الكويتية - العراقية وتفعيل سبل العلاقات المشتركة بين البلدين وتجاوز العقبات والعراقيل من اجل تحقيق طموحات شعبي البلدين

واضاف الروضان خلال كلمته لافتتاح الاجتماع الاول للجنة الوزارية الكويتية العراقية المشتركة والذي تستضيفه الكويت على مدى يومين ان التقارب الكويتي العراقي يعكس رغبة الشعبين الشقيقين للدفع بالعلاقات الثنائية الى آفاق جديدة ومتطورة. وقال الروضان: ان ما تمر به المنطقة من ظروف دقيقة وحرجة تتطلب الترابط والتشاور والتنسيق في مختلف المجالات، مبينا ان هذه اللجنة تشكل نموذجا للعلاقات الثنائية القوية والمتينة وتسهم في تحقيق ما يصبو اليه الجميع من تقدم وازدهار للبلدين والشعبين، مشيراً الى ان هذه المشاركة الواسعة في اعمال اللجنة من مختلف القطاعات العامة والخاصة التي تشمل ممثلين عن مختلف الجهات التجارية والاستثمارية والامنية والتعليمية والتنموية والمجالات الحيوية والمهمة الاخرى انما تعتبر مؤشرا ايجابيا للتعاون بين تلك القطاعات والجهات. وتابع الروضان ان الاجتماع يجسد التنسيق والتشاور في مختلف المجالات التي هي محور الاجتماع وجدول الاعمال الذي نتطلع لانجازه كفريق واحد على اكمل وجه بما يحقق زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر تشجيع اقامة المعارض التجارية والدولية والمتخصصة بشكل دوري بينهما للتعريف بالمنتجات المحلية لكل دولة.

تجاوب عراقي

قال وزير التجارة والصناعة العراقي د. محمد العاني خلال كلمته بالاجتماع ان العلاقات الاخوية والروابط المشتركة التي تجمع البلدين عميقة دائما تأتي متجاوبة ومتفاعلة ومتأصلة مع الأشقاء في الكويت، مبيناً ان المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين متقاربة جدا ومتداخلة في بعض الجوانب لدرجة يصعب الفصل بينهما. وأضاف العاني ان الاجتماع يعد تجسيدا حقيقيا لرغبة البلدين في الانفتاح والتواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين. واضاف ان الحكومة العراقية الحالية منذ تشكيلها اعلنت سياسة الانفتاح والتواصل بين البلدين في كل المجالات، مشيراً الى ان تنمية التبادل التجاري بين البلدين وازالة كل العقبات امام التجارة البينية يعتبر الاساس الصحيح لعلاقات اقتصادية متينة، مشيرا الى اهمية منح سمة الدخول للتجار ورجال الاعمال العراقيين لتسهيل تنقلاتهم. واكد ضرورة مشاركة الشركات الكويتية في عملية اعادة الاعمار في العراق لما تمتلكه من خبرة وامكانيات وشراكات مع الشركات العالمية، متمنياً المزيد من تحقيق النجاحات بين البلدين.

