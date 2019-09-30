مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين الغانم الحرص على دعم الطلبة والشباب، كونهم أهم ركائز التنمية الشاملة، والعنصر الأبرز في الاستدامة التي تأتي ضمن أولويات بنك وربة، مشيراً إلى أن «بنك وربة» يحقق نتائج إيجابية، ونمواً على مختلف الأصعدة وفق خطط واستراتيجيات تركز على الاستثمار في الطاقات البشرية.

وأضاف الغانم في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه البنك بمناسبة إطلاق برنامج «رواد» لتبني ابتكارات طلبة الجامعات في نسخته الثالثة الذي يعد الأول من نوعه في الكويت، والذي ينطلق في 30 سبتمبر الحالي ويستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، أن البرنامج برهن منذ انطلاقته عن قدرته على تحفيز طاقات موظفي بنك وربة لخلق المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتجاوب مع احتياجات العملاء.

وأفاد بأن برنامج «روّاد للابتكار» انبثقت فكرته كرغبة من بنك وربة في دعم موظفيه وإتاحة الفرصة لهم للعب دور أساس في تعزيز مكانة البنك مع إمكانية التطور المهني، لاسيما أن أفكارهم المبدعة سيتم تبنيها والعمل على تطبيقها ومكافأتهم من البنك مقابل تفانيهم وتفاعلهم مع هذا البرنامج بما يحقق مصلحة البنك. موضحاً أنه بإمكان الموظفين الراغبين في المشاركة في البرنامج تقديم أفكارهم التطورية والمبتكرة في مختلف عمليات البنك التشغيلية والإدارية التي تتضمن: تحسين القنوات المصرفية عبر الانترنت والهاتف المحمول، تصميم منتجات وخدمات جديدة وفريدة من نوعها، اقتراح آليات لتطوير خدمة العملاء وزيادة ولائهم، بالإضافة الى تقديم تصورات حول كيفية تعزيز العلامة التجارية للبنك.

خدمات مصرفية إبداعية

خلال الكلمة التي ألقاها محمد الشريف، رئيس المجموعة الاستراتيجية والرقمية في بنك وربة، أكدّ على أن بنك وربة يطمح لأن يكون البنك الإسلامي المتصدر في قطاع الاستثمار والشركات وكذلك من جهة تقديم خدمات مصرفية رقمية إبداعية لعملائه لفئة الأفراد، ولتحقيق هذا الهدف، انطلقت فكرة برنامج بنك وربة منذ عام 2016 بحيث يكون بمثابة البرنامج الإبداعي الخاص بالبنك على شكل صندوق من الأفكار يتيح للموظفين من خلاله بمشاركة أفكارهم الإبداعية والخلاقة بهدف دراستها وتحويلها الى انتاج مصرفي.

كما تحدث الدكتور أنتونس سيمنتراس عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا قائلا: «أشكر بنك وربة على إتاحة الفرصة لطلاب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا للمشاركة في برنامج رواد، فإنني على ثقة كبيرة بقدرة طلابنا على النجاح في الحياة العلمية والعملية، بسبب المعرفة والعلم والمهارات التي يحصلونها من قبل الجامعة. وهذه المسابقات ليست غريبة على طلاب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، لقد تمت مشاركة طلابنا في العديد من المسابقات والبرامج التي تهتم في إيجاد حلول مبتكرة في مجالات الأعمال وعلوم الكمبيوتر والتسويق والاتصالات. وأكدت الدكتورة حنان مظفر، نائب رئيس شؤون الطلاب في الجامعة الأميركية في الكويت: «يسعدنا أن نكون جزءًا من برنامج الرواد التابع لبنك وربة ونقدم لطلابنا هذه الفرصة لتطوير مهاراتهم وتعزيز فرصهم المهنية. امتداداً للخدمات التي نقدمها في مكتب التوجيه المهني لدينا، أنا متأكد من أن هذه الفرصة ستسمح لطلابنا بممارسة ما تعلموه في الجامعة الأميركية في الكويت، من خلال برنامج فعلي.

