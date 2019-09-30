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مال وأعمال

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صالحية: البرنامج منصة ممتازة


قال الدكتور أياد صالحية مساعد رئيس الكلية الأسترالية للشؤون الطلابية- إن برنامج روّاد يشكل المنصة الممتازة للعمل مع خبراء في المجال المصرفي وأيضاً فرصة ذهبية للطلاب لإظهار مهاراتهم الاكاديمية والشخصية. وأضاف أن المشاركة في هذا البرنامج تنسجم مع رؤية الكلية الأسترالية في بناء ثروة بشرية مزودة بالمعرفة العملية والمهارات اللازمة لسوق العمل للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي في الكويت حيث ترتكز هذه الرؤية على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال مخرجات التعليم وتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة العلمية والنظرية والخبرات التعليمية المكتسبة عبر حل المسائل وتنفيذ المشاريع والتدريب الممنهج.


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