مال وأعمال

أكد مطلق الصانع مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اننا جاهزون لإطلاق الاكتتاب في أسهم شركة شمال الزور الأولى، وهي أول مشروع تنموي يقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص - والذي يعكس سياسة شاملة - لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى هي أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.

وقال الصانع - خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لشرح آلية الاكتتاب للمواطنين بنسبة 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه خلال الفترة التي تبدأ من 1 أكتوبر وتنتهي في 29 نوفمبر - إنّ شركة شمال الزور الأولى هي بما حققته من إنجازات تعد مثالاً نموذجياً لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة القادمة. فالشركة أنشأت محطة ذات تقنية عالية الجودة بالتزام كامل بالجدول الزمني ودون أي تأخير ووفقاً لمعايير مهنية عالية الجودة، حتى أصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني. وهذا بحدّ ذاته يعدّ تحقيقاً لرؤية مشرّعي القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وإنجازاً لجميع القائمين على هذا المشروع منذ البداية».

مركز مالي

وأضاف الصانع: «إنّ مشاريع الشراكة، التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها، هي ذات دورٍ حيويٍ وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية ما يسهم في تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة. إنّ نجاح شركة شمال الزور الأولى الذي نراه اليوم هو خير دليل على نجاح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يؤكّد على رغبة الحكومة الجدّية في خلق فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين، وفي الوقت نفسه تنويع الاقتصاد المحلي ودعمه بالبيئة المناسبة للازدهار والعمل على زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في النمو الاقتصادي».

الوطني للاستثمار

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد عن فخر «الوطني للاستثمار» بأن تكون جزءاً من هذا المشروع التنموي الاقتصادي الضخم، بالإضافة إلى القيام بدور الاستشاري الرئيس لترتيب وتنفيذ عملية توزيع الأسهم على المواطنين لأول شركة تأسست بموجب قانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.

وأشار إلى أن شركة شمال الزور الأولى هي بالفعل قصة نجاح على أرض الواقع، وفرصة للمواطنين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الكويت، ليس لأنها تعمل بقطاع الكهرباء والمياه، بل لأن إيراداتها المستقبلية مرتبطة (كما أشار تقرير عملية التوزيع المعلن) باتفاقية شراء الطاقة وتحويل المياه طويلة الأمد والتي تم توقيعها بين شركة شمال الزور الأولى ووزارة الكهرباء والماء لمدة 40 عاماً من الإيرادات الثابتة.

وأضاف الحمد ان هناك تحولا كبيرا في نهج الدولة تجاه مشاريع البنية التحتية الضخمة وتوجهها نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتملك وتشغيل المشاريع والخدمات الضخمة وسعيها المستمر لتمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة على أن يكون المستهلك لهذه الخدمات هو المستفيد الأكبر.

تسجيل إلكتروني

ومن جانبه قال نائب المدير العام للعمليات في الشركة الكويتية للمقاصة، عصام القعود: «يسعدنا في الشركة الكويتية للمقاصة أن نوفر البنية التحتية للموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص باكتتاب شركة شمال الزور الأولى، كونه ثاني اكتتاب إلكتروني غير ورقي تتم إجراءاته كاملة دون الحاجة لأي توقيعات أو أي إجراءات ورقية. وإن هذه الخدمة لم تكن لتتم لولا تعاون كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأيضاً شركة كي-نت حيث سنقوم معاً بتنفيذ عمليات الاكتتاب بشكل فوري ودقيق وموثوق. وتتمثل عملية الاكتتاب الإلكتروني التي تقدمها الشركة الكويتية للمقاصة بخطوات بسيطة وسهلة تبدأ بإدخال بيانات البطاقة المدنية، ومن ثم اختيار عدد الأسهم المطلوبة وبحد أقصى 20 ألف سهم، ثم الدفع باستخدام بطاقات كي-نت.

ويمكن إتمام عملية الاكتتاب كاملة سواء باللغة العربية أم الإنكليزية عبر الدخول على الموقع الإلكتروني ipo.com.kw من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الآيباد أو الهواتف المحمولة، أو عبر تحميل تطبيق IPO Kuwait من متجر آبل ستور (App Store) أو قوقل بلاي (Google play).

أداء الشركة وأرباحها

حققت الشركة أرباحاً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تجاوز 12 مليون دينار كويتي. وتحظر اتفاقية المساهمين توزيع أي أرباح لمساهمي الشركة قبل الانتهاء من عملية توزيع الأسهم على المواطنين.

أبرز المعلومات عن الاكتتاب:

الحصة: 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك.ع. (وهي تمثل كامل حصة الهيئة في أسهم رأس مال الشركة).

تاريخ بدء الاكتتاب: 1 أكتوبر 2019.

تاريخ انتهاء الاكتتاب: 29 نوفمبر 2019.

الفئة المسموح لها بالاكتتاب: المواطنون الكويتيون المسجلون لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى تاريخ 15 سبتمبر 2019.

الحد الأدنى للاكتتاب: 387 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم.

الحد الأقصى للاكتتاب: 20,000 سهماً بقيمة اسمية 100 فلس للسهم (يتحدد بناءً على نتيجة تخصيص الأسهم على حسب مستوى المشاركة في التوزيع).

للمزيد من المعلومات بالإضافة الى تقرير الاكتتاب متوفرة على الموقع الإلكتروني zouripo.com.

إجراءات الاكتتاب:

1 - أدخل بياناتك في الموقع الإلكتروني ipo.com.kw.

2 - اختر عدد الأسهم المطلوبة (الحد الأقصى 20,000 سهم).

3 - إدفع بالكي-نت K-Net.

