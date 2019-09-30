مال وأعمال

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري: «يسعدنا أن نكون جزءًاً من هذا الاكتتاب الذي يشكل فرصة استثمارية واعدة في مستقبل قطاع الكهرباء والماء. وأود أن أشير في هذا السياق إلى أن توقيعنا لاتفاقية شراء الطاقة وتحويل المياه لمدة 40 عاماً مع محطة شمال الزور الأولى، يشكل المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في الكويت الذي نهدف من خلاله في وزارة الكهرباء والماء ا?لى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في الكويت في السنوات المقبلة. حيث نقوم من خلال هذه الاتفاقية بتوفير كل إنتاج المحطة من الكهرباء والمياه المحلاة للمواطنين والمقيمين في الكويت من خلال شـبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء والماء».

وأضاف: «إننا اليوم بصدد إدخال المزيد من الطاقة الإنتاجية إلى شـبكة الطاقة والمياه الوطنية تلبيةً للاستهلاك المتزايد الذي نشهده والذي ارتفع بنسبة 27% تقريبا من عام 2012 حتى عام 2019 نتيجة النمو في المشاريع الإسكانية والتجارية والصناعية. اليوم، كما أن هذه الاستراتيجية الشاملة الجديدة للوزارة تخدم أهداف خطة التنمية (كويت جديدة 2035)، حيث إنه من المقدر أن تصل سعة توليد الكهرباء في الكويت إلى 36 جيجا واط في 2035 بزيادة بنسبة 90% تقريبا مقارنة بالسعة البالغة 19 جيجا واط في عام 2018».

