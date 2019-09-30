مال وأعمال

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الأنظار توجهت الأسبوع الماضي نحو موقف غريب ومتشابه تعرض لأحداثه كل من دونالد ترامب وبوريس جونسون بما أسهم في إعطاء طابع مميز لأحداث الأسبوع الذي خلا من أي مستجدات أخرى تسهم في تحريك السوق.

ففي الولايات المتحدة، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الثلاثاء الماضي عن بدء اجراءات التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب تمهيداً للتصويت على عزله. وذلك في أعقاب تقارير تفيد قيام الرئيس ترامب بالضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل حث الأخير على فتح تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه، وهذا ما أكده تصريح صادر عن البيت الأبيض عبر الهاتف.

ومن جهة أخرى، قضت المحكمة العليا في بريطانيا يوم الثلاثاء «بعدم قانونية» قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان. ويعني هذا الحكم أن قرار التعليق يعد لاغياً وليس له أي تأثير واستأنف المجلس أعماله يوم الأربعاء. وكان من الواضح أن الحكم فاجأ النواب ولم يكن هناك خطة واضحة للخطوات القادمة. وتلقى قرار المحكمة قبولاً كبيراً وعم الارتياح في جميع أنحاء أوروبا ولجأت وسائل الإعلام لاستعارة مفردات رياضة الملاكمة مثل وصف الحكم بأنه «لكمة في الوجه» لجونسون.

ويسهم أداء جونسون في تصعيب الوضع، إن لم يجعله من المستحيل، ان يتمكن من الحصول على دعم نواب حزب العمال بشأن صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. ومن أجل تمرير صفقة من خلال مجلس العموم، يحتاج رئيس الوزراء لدعم حوالي 20 عضواً من أعضاء حزب العمال. وبعد احداث ليلة الأربعاء، من الصعوبة تصديق أن أياً منهم سيتوجه للتصويت مع حزب المحافظين. ومن جهة ثانية تشير لهجة جونسون إلى تطلعه إلى ما سوف يحدث بالفعل في حال فشله في تأمين صفقة مع الاتحاد الأوروبي. وسيتعين عليه الموافقة على تمديد المادة 50 فيما يعد أمراً في غاية الإحراج بعد أن ذكر مراراً إن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. بعد ذلك، من المقرر أن يجري انتخابات عامة.

كما أصر جونسون على المضي قدماً في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر. إلا انه مع عودة المفاوضين البريطانيين إلى بروكسل لإجراء محادثات يوم الأربعاء، ظل التشاؤم مخيماً على مسؤولي الاتحاد الأوروبي تجاه فرص حل بمسألة الحدود الإيرلندية.

كما لم يشهد الجنيه الإسترليني أداءً جيداً هو الأخر في ظل المشاكل المحيطة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، حيث بدأ في الانخفاض من أعلى مستوياته المسجلة عند 1.2503 بعد صدور حكم المحكمة العليا يوم الأربعاء وبلغ أدنى مستوياته وصولاً إلى 1.2270 بعد صدور بيان بنك إنجلترا، إلا انه سجل نمواً هامشياً في اعقاب ذلك وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.2292. ويعزى هذا التراجع الذي مني به الجنيه الإسترليني أيضاً إلى ارتفاع الدولار الذي شهد أداءً جيداً خلال الأسبوع مستمداً بعض الدعم من تحسن البيانات الاقتصادية والتي جاءت أفضل من المتوقع.

