الإثنين 30 سبتمبر 2019 ,30 محرم 1441
رقم العدد:
3796
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
الرياضة
دوليه
إضاءات
آخر النهار
إضاءات
الناس
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
الرياضة
دوليه
إضاءات
آخر النهار
إضاءات
الناس
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
لتصفح ال PDF بصورة افضل اعلي الصفحة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
الأخبار
الخاصة
الأولى
«الشؤون»: 280 مليون دينار تصرف سنوياً كمساعدات لـ 44 ألف مستفيد
كتّاب اليوم
ناصر المطيري
عبدالستار ناجي
محمد المطني
عبدالله عباس بوير
حامد السيف
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
ناصر الصباح: تعزيز التعاون الكويتي - العراقي يعود بالنفع على الحركة التجارية في المنطقة
سمو الأميراستقبل وزراء خارجية عمان والإمارات والبحرين
أكاديميون: نرفض أن تكون الجامعة ميداناً للصراعات الفئوية
«الشؤون»: 280 مليون دينار تصرف سنوياً كمساعدات لـ 44 ألف مستفيد
السعودية: استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم
سمو الأمير استقبل وزراء خارجية عمان والإمارات والبحرين
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة