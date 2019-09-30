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أصدرت شركة أبل، مؤخرا تحديثا جديدا لنظام التشغيل الخاص بها آي او اس (iOS)، الذي اصلح ثغرات وأضاف ميزات لطالما انتظرها مستخدمو اجهزتها آيفون وآيباد.

وعدد موقع «cnet» ابرز المزايا التي اضافها نظام التشغيل الجديد iOS 13 الى اجهزة ابل كالآتي:

- شحن امثل للبطارية: ان شحن البطارية بالكامل بشكل روتيني، والاحتفاظ بها لفترة طويلة من الوقت، يمكن ان يتلفها بمرور الوقت، لكن الخيار الجديد في (iOS13) يهدف الى المساعدة في اطالة عمر البطارية عن طريق تعلم عادات الشحن ومنع البطارية من الشحن بالكامل على الفور.

اذا كنت تعتاد على شحن هاتفك يوميا اثناء النوم، فستعمل خاصية Optimized Battery Charging (شحن البطارية المحسّن)، ما يساعد في شحن بطارية الآيفون الخاص بك حتى 80 في المئة.

- مسح المستندات ضوئيا: يتيح لك تطبيق الملفات، الذي تم تجديده الآن مسح المستندات ضوئيا وحفظها مباشرة على جهازك او على التخزين السحابي دون بذل مجهود كبير.

افتح تطبيق الملفات، وانقر على ايقونة ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية على اليمين، ثم اختر مسح المستندات. يمكنك مسح صفحات متعددة في ملف PDF واحد ثم حفظها في iCloud.

- البحث بصوتك: في اي مكان تجد فيه شريط البحث في تطبيقات ابل، ستلاحظ وجود ميكروفون الآن في اقصى اليمين. انقر فوق الرمز الجديد لادخال استعلام البحث الخاص بك عن طريق الصوت، بدلاً من الكتابة.

- مشاركة الصور: يمكنك الآن تجريد معلومات الموقع من صورة عند مشاركتها مباشرة من تطبيق الصور. ويعني الخيار الجديد انه يمكنك ترك الصورة بعلاماتها الجغرافية ويمكنك مشاهدة مكان التقاطها، ولكن عندما تشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي او البريد الالكتروني او الرسائل، يمكنك ازالة تلك المعلومات والحفاظ على خصوصية اي معلومات عن الموقع.

حدد صورة (أو صور) تريد مشاركتها في تطبيق «الصور»، ثم انقر فوق «خيارات» في الجزء العلوي من الشاشة وقم بايقاف تشغيل «الموقع» تحت قسم «التضمين».

- مؤشر صوت جديد: ميزة اخرى طال انتظارها لمستخدمي iOS، الذين يطالبون شركة ابل بتغييرها، وهي مؤشر مستوى الصوت.

المؤشر في iOS13 اصغر بكثير وينزلق من جانب الشاشة. عندما تقوم بضبط مستوى الصوت، يتقلص الى خط صغير فقط، ولكن كل ذلك يختبئ عندما تجد مستوى الصوت المناسب. الجزء «المخفي» هنا هو انه عندما يظهر هذا الشريط الأبيض على شاشتك، يمكنك استخدام اصبعك لسحب مستوى الصوت لأعلى ولأسفل بدلاً من استخدام ازرار الصوت الفعلية على جانب جهاز آيفون او آيباد.

