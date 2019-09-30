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أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أمس حملة توعوية بعنوان «إنها رحمة»، إحياء لقيم الرحمة بالطفل، والعطف عليه، ورعايته، وتذكيرًا بحقوقه على والديه ومجتمعه.

كما تأتي الدعوة في إطار حرص الأزهر الشريف على ترسيخ القيم الإنسانية بين أبناء الوطن، ونبذًا لمظاهر العنف والقسوة في التعامل مع الطفل.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أكد أمس أن ما حدث للطفلة جنى التي توفيت نتيجة ما تعرضت له من تعذيب وحشي على يد جدتها، فاجعة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وقال تعليقاً على الواقعة: «لقد تألمت كثيراً بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها»، مضيفاً «أن ما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وأضاف: «الآن صعدت روح الطفلة البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا». وطالب شيخ الأزهر بتوقيع أقصى العقوبة على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية.

