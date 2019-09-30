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نسمع الكثير عن اثر الطعام على صحتنا وخصوصا على صحة القلب، الا ان هناك بعض الأطعمة، التي اثبتت نفسها، كونها تقي قلبك وتحصنه من الاصابة بالأمراض المختلفة.

سمك السلمون: يعتبر السلمون من افضل الأغذية لصحة القلب، وذلك لاحتوائه على احماض اوميغا3، التي تعتبر دهونا صحية يمكن ان تقلل من خطر اضطرابات نوبات القلب وانخفاض ضغط الدم.

ويمكنها ايضا ان تقلل من الدهون الثلاثية وكبح الالتهابات، حيث يوصى بتناول وجبتين من سمك السلمون او غيرها من الأسماك كل اسبوع.

زيت الزيتون: هذا الزيت يحتوي على دهون صحية، كونه غنيا بالمواد المضادة للأكسدة الصحية للقلب، فهو قادر على حماية الأوعية الدموية، كما انه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، بحسب موقع «ويب طب».

الجوز واللوز: حفنة صغيرة من الجوز واللوز قد تقلل من خطر ارتفاع الكوليسترول، كما انها تحميك من التهاب شرايين القلب.

البطاطا الحلوة: تتميز البطاطا الحلوة بأنها لا تسبب ارتفاعا في مستويات السكر في الدم، كما انها تحتوي على الألياف وفيتامين أ والليكوبين، لذا عليك استبدال البطاطا البيضاء بالحلوة.

البرتقال: يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في السيطرة على ضغط الدم.

الشعير: يحتوي على الألياف التي يمكنها ان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وربما تساعد على خفض مستويات السكر في الدم ايضا.

الشوفان: اذا وضعت القليل من دقيق الشوفان في وعاء من الماء الدافئ، فان ذلك سيشعرك بالامتلاء لساعات، فهو يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، كما انه يحتوي على ألياف تساعد على خفض مستويات الكوليسترول.

