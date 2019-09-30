الاخيرة

أيهمـا افضـل كوب الشاي ام فنجان القهـوة، سؤال ربمـا لن يحسم لأن جوابـه، وبكل بساطـة، يتعـلق بذوق الانسان وثقافته الشعبية.

رغـم ان هذا الذوق تأثر على الدوام بالتلاقح الثقافي، فتجد شعوب آسيا، حـيث موطن الشاي، تقبل على القهـوة، وسكان شبه الجزيرة العربية واثيوبيا، حيث ظهر البن، يحبون الشاي.

وكتب الأديب الانجليزي، جورج اورويـل: «الشاي من مقومات الحضارة البريطانيـة، لكـن يجـب ان نعترف نحـن الانجـليز ان مشروبنـا القومي يواجه منافسة شرسـة، من الاسبريسو والكابوتشينو واللاتيـه، التي تجتاح حدودنـا».

لكـن مـاذا تقول الأدلـة العلمية في باب المقارنة بيـن القواسم المشتركـة للمشروبين، اللذيـن يحركـان ماكينـة الجـسـم الخامـل كـل صـباح، وما هي الآثـار الملموسـة لكـل منهمـا على صحتنـا البدنية والعقليـة.

- تنشيط الجسـم.. كفة الكافييـن تمـيـل الـى القـهوة على اعتبـار انهـا تحتوي على نسبـة عالية من هذه المادة الحيويـة، لكن الشـاي هـو الآخـر يحتوي على هذه المادة ولـو بنسـب اقل من القهـوة.

لكـن حسب دراسات، تناول كمية من الشاي مساوية في تركيزها لنفس الكمية من القهوة اثبت ان للشاي اثرا تنبيهيا اكثر من القهوة، هذا صبـاحـا لكـن عندمـا يأتـي المسـاء، فالأمر يتغيـر، اذ ان الفرق الأكبر بين الشاي والقهوة يظهر عند خلودنا الى النوم.

فقد توصل الباحثون في جامعة «سوري» في بريطانيا الى ان شاربي القهوة يجدون صعوبة في النوم اكثر ممن يحتسون الشاي.

والخلاصـة ان الشاي في هذا المستوى يوفر كثيرا من فوائد القهوة، لكـن بدون ارق اثناء الليل.

- تلون الأسنـان: قـد تذهب هنـا الاتهامات مباشرة الى القهـوة، لكـن الدراسات اوضحـت ان مركبات الشاي الطبيعيـة تلتصق بالطبقـة الخارجـيـة للأسنـان، اكـثر من المركبات الطبيعيـة للقهـوة، وبالتالي تسبب تلون الأسنان بنسبة اكبر.

- الاكتئاب: اظهرت دراسات انكليزية ان تناول 3 اكواب من الشاي يوميـا يقي من الاصابـة بالاكتئاب بنسبة تناهز 40 في المئـة، ويحمي من الاصابة ببعض انواع السرطانات لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة.

لكـن الاكثار من فناجين القهوة يرفع متوسط العمر المتوقع لأكثر من عامين، كما تقـي من الاصابـة بأمراض القلب.

