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الوفيات


باسمة شعبان حسين علي شعبان 54 عاماً شيعت، حسينية عقيلة الطالبين، الرميثية
مهدي سعود مهدي بن نعمه 2 عامان شيع، العزاء بالمقبرة فقط
بنه سعد الشعلان، زوجة سالم فرج المطبقي 79 عاماً شيعت، الرجال: الروضة، ق 2، شارع علي سليمان بو كحيل، صالة دسمان، ت: 55118585-99972161، النساء: العمرية، ق 1، ش 4، م 43، ت: 66046687
نوره بدر أحمد محمد الجاركي 28 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: اشبيليه، ق 3، ش 313، م 9، ت: 55111990-60064660، النساء: الفيحاء، ق 6، شارع الإدريسي، م 5، ت: 60404100
قماشة عمر عبد الله المغيصيب 87 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: عبد الله السالم، ق 1، شارع هرم بن سنان، م 25، ت: 99690002، النساء: السرة، ق 1، ش 11، م 17، ت: 99155580
خالد بدر آدم عيدان 49 عاماً شيع، الرجال: مشرف، ق 5، ش 8، م 11، ت: 99232381، النساء: حطين، ق 4، ش15، م 66
إنا لله وإنا إليه راجعون


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