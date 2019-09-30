باسمة شعبان حسين علي شعبان 54 عاماً شيعت، حسينية عقيلة الطالبين، الرميثية

مهدي سعود مهدي بن نعمه 2 عامان شيع، العزاء بالمقبرة فقط

بنه سعد الشعلان، زوجة سالم فرج المطبقي 79 عاماً شيعت، الرجال: الروضة، ق 2، شارع علي سليمان بو كحيل، صالة دسمان، ت: 55118585-99972161، النساء: العمرية، ق 1، ش 4، م 43، ت: 66046687

نوره بدر أحمد محمد الجاركي 28 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: اشبيليه، ق 3، ش 313، م 9، ت: 55111990-60064660، النساء: الفيحاء، ق 6، شارع الإدريسي، م 5، ت: 60404100

قماشة عمر عبد الله المغيصيب 87 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: عبد الله السالم، ق 1، شارع هرم بن سنان، م 25، ت: 99690002، النساء: السرة، ق 1، ش 11، م 17، ت: 99155580

خالد بدر آدم عيدان 49 عاماً شيع، الرجال: مشرف، ق 5، ش 8، م 11، ت: 99232381، النساء: حطين، ق 4، ش15، م 66

إنا لله وإنا إليه راجعون