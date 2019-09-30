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نظمت سفارة جمهورية كوريا بدولة الكويت بالتعاون مع الديوانية الكورية-الكويتية الثقافية (هانكوت) أول مسابقة للطبخ الكوري في دولة الكويت يوم الخميس الماضي من الساعة 4 م وحتى 7م في أكاديمية الأطعمة «the Food Academy|» في سيفيكو بمنطقة الراي.

وتعد هذه المسابقة جزءاً من الكثير من الفعاليات الثقافية التي نظمتها السفارة طيلة العام الحالي للاحتفال بالذكرى الاربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كوريا ودولة الكويت.

ويحمل عنوان المسابقة «اطبخ الأطعمة الكورية على طريقتك»، والتي يتأهل فيها الفريق الفائز للحصول على تذكرة عودة إلى جمهورية كوريا وكذلك قسائم مشتريات للمطاعم الكورية التقليدية الشهيرة في سيئول. وشارك في هذه المسابقة 7 فرق يتألف كل فريق من فردين أحدهما كويتي الجنسية.

وتتألف المسابقة من جولتين، الجولة الأولى هي «الطبق الكوري» والتي يتعين فيها استخدام مكونات كورية فقط، ولكن الجولة الثانية فهى طبخ طبق عالمي مع استخدام بعض المكونات الكورية من اختيار المتسابقين. تستمر كل جولة 45 دقيقة، وبعدها يتم التحكيم فى غضون 15 دقيقة.

تتألف لجنة التحكيم في الجولتين من سعادة السفير دكتور هونج يونجكي سفير جمهورية كوريا لدى دولة الكويت، وشيف كوري الجنسية ومدير مطعم كوري في دولة الكويت ومديرة الديوانية الكويتية الكورية الثقافية.

