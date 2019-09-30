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في جو مفعم بالمرح والحيوية، أقامت شركة صناعة الكيماويات البترولية يوما مفتوحا لأطفال دار الرعاية الاجتماعية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لليتيم اشتمل على فعاليات ومسابقات ترفيهية وهدايا قيمة للحضور في نادي بوبيان التابع للشركة. وبهذه المناسبة قالت مدير دائرة الاتصال والخدمات م.عبير معرفي: إن الشركة انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية تحرص على مشاركة جميع فئات المجتمع فعالياتهم المختلفة ودعم القضايا الاجتماعية بشكل مستمر. وأوضحت م.معرفي أن الكويت من خلال قيادتها الحكيمة تولي اهتماما كبيرا عبر تشريعها للقوانين التي تكفل رعايتهم، حيث توفر لهم كل سبل الراحة والحياة الكريمة من حيث تقديم الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية والترفيهية لهم، وذلك من خلال قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية. وأشارت م.معرفي في كلمتها للطلبة الحضور إلى أن النجاح ما هو إلا ثمرة للعمل والمثابرة والكفاح للتغلب على التحديات، حيث إن الجهد الذي يبذلونه ما هو إلا لبنة أساسية في التحصيل الدراسي وتنمية قدراتهم لتحقيق التقدم وترك بصمة إيجابية في المجتمع. وقالت م.معرفي في ختام كلمتها: «فلنتعاون جميعا ونتكاتف لتحقيق طموحاتنا وبناء وتنمية مجتمعنا وبلدنا الحبيب الكويت».

