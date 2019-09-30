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اختتمت بساحة الجهراء بطولتا الهيئة العامة للرياضة للبلياردو والبيبي فوت ضمن مهرجان صيفكم بارد وشارك في بطولة البلياردو التي اقيمت بنظام خروج المغلوب 64 لاعباً وحقق بدر اليوسف لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية علي هاشم بهبهاني الذى حل ثانيا وحقق المركز الثالث فهد اياس و اقيمت بطولة البلياردو بمشاركة 128 لاعباً يمثلون 64 فريقاً وحقق لقب البطولة فريق الحداق لقب البطولة وحل الغواص ثانياً وفريق الجرجور في المركز الثالث.

حضر ختام البطولتين وليد سلطان مراقب ادارة الرياضة للجميع واحمد الصايغ رئيس قسم الساحات الرياضية.

وهنأ وليد سلطان الفائزين واشاد بالمستوى الفني والتنظيمي بمستوى الاقبال والتفاعل من المواطنين والمقيمين في البطولة والذي يعكس النجاح الطيب لفعاليات البرنامج الرياضي الصيفي الذي تنظمه الهيئة ممثلة بقطاع الرياضة للجميع والذي يشتمل على بطولات وانشطة تلبي هوايات جميع شرائح المجتمع من الاصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين وقدم الشكر لجميع اللجان العاملة في المهرجان والبطولة.

