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عمر العبداللات يؤدي «على اسم مصر» لصلاح جاهين


بمحبة خاصة وخالصة للشعب المصري وقيادته، أهدى الفنان عمر العبداللات أغنية خاصة أعدها خصيصاً على آلة العود من روائع كلمات الشاعر المصري الراحل صلاح جاهين، والذي اختارها لما تحمله كلمات الأغنية من مشاعر حب كبيرة لمصر التاريخ والعروبة التي يعشقها كل كبير وصغير فيها وخارجها. وقد أعد «صوت الأردن» عمر العبداللات لحن الأغنية بنفسه، وقام بتصويرها بطريقة تعبيرية لطرحها وعرضها من خلال قناته وصفحته الرسمية في موقع «اليوتيوب»، مؤكداً اعتزازه لمثل هذه الأعمال التي تعبر عما في صدره من محبة خاصة في حب قيادة وشعب جمهورية مصر العربية، معتبراً مصر وطنه الثاني. ويعتبر عمر العبداللات من المطربين العرب الذي شارك في عدد كبير من المناسبات الوطنية في مصر، وقدم مجموعة أعمال متنوعة في حب مصر، من بينها أغنية «يحكى أن» الذي قدمها للجيش المصري من كلمات الشاعر مهدي الشيخ وألحانه نفسه، محققة انتشاراً كبيراً بين الشعب المصري.


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