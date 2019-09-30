آخر النهار

تعاونت أميمة طالب لأول مرة في مشوارها الغنائي مع سهم في أغنيتين هما «خاطرك» من كلمات سعود البابطين و«إذا تسمح لي» من كلمات الشاعر قوس، وقام بتوزيع الأغنيتين بشار سلطان.

وتتطلع اميمة بالتعاون مع سهم لإثراء تجربتها الخليجية خاصة وأنها نجحت في أداء هذا اللون وتعاملت مع عدد من الشعراء والملحنين السعوديين والخليجين خاصة أنها طرحت ألبوما خليجيا يتكون من 12 أغنية من ألحان الأمير بندر بن فهد.

ويأتي تعاون سهم و الشاعرين سعود البابطين وقوس مع أميمة في إطار مجموعة من الأعمال الناجحة فنيا وجماهيريا قدمها هذا الثلاثي لنجوم الأغنية العربية منهم أصالة، رابح صقر، أسماء لمنور، عبد المجيد عبد الله، ماجد المهندس ونوال الكويتية.

