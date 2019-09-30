آخر النهار

تواصلت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المسرحيات القصيرة الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة ويحتضن انشطته المركز الثقافي لمدينة كلباء، واستهل برنامج اليوم الثاني بندوة حول تجربة الفنان حميد فارس بمناسبة اختياره شخصية للمهرجان في هذه الدورة. أدار الندوة وقدم لها الفنان جمعة علي، الذي استعرض مسيرة فارس منذ بداياته، متوقفاً بصفة خاصة عند التجارب المسرحية التي جمعته به، وقال في هذا السياق ان فارس برز بشكل واضح عندما شارك بالتمثيل في مسرحية التي كتبها المصري الراحل الفرد فرج « علي جناح التبريزي وتابعه قفة» عندما اخرجها حسن رجب (2008)، حيث عهد اليه بأداء شخصية «قفة».

وذكر جمعة علي ان فارس اظهر مهارة واضحة في الأداء وبدا كأنه وضع أول خطوة له في مشوار التمثيل المسرحي من ذلك العرض. وتابع قائلاً « لكن العمل المشترك الذي جمعني بفارس كان مسرحية السلوقي (2011) للكاتب إسماعيل عبد الله وإخراج حسن رجب، التي أدى فيها فارس شخصية مركبة تركيباً معقداً وتتطلب جهداً عضلياً ونفسياً وهي شخصية «كلب السلوقي».

ونقل علي للحضور أجواء بروفات تلك المسرحية وكيف كان فارس يحاول ان يستفيد من مشورة رفاقه في العرض لا سيما إبراهيم سالم، الذي كان يحفز فارس ويجيب على كل اسئتله في ما يتعلق بتجسيد الشخصية ولعب الدور بالكيفية التي تحقق الصدى المطلوب. وقال جمعة علي» ولقد كان ان فاز حميد فارس بجائزة أفضل ممثل حين قدمت المسرحية في مهرجان المسرح الخليجي في ذلك العام.

وانتقل علي من بعد للحديث عن تجربة فارس في الكتابة المسرحية، مشيراً إلى انه كان دائما يسخر منه حين يراه مستغرقاً في تدوين نصوصه إلا ان فارس لم يكن يكترث ويتابع من يفعله، وهنا أيضاـ يقول جمعة ـ كان فارس يستعين بمشورة الكاتب إسماعيل الله.

وانهى جمعة حديثه قائلاً «في تقديري ان حميد فنان على قدر عال من الاجتهاد والمثابرة، وهو متعدد المواهب فلم يقصر جهوده على التمثيل المسرحي أو الكتابة للخشبة ولكنه أيضا انجز العديد من الأعمال الإبداعية وبرز بها خاصة في مجال «الاوبريت»، وانا سعيد بتكريمه في هذه المرحلة من عمره الفني ـ أي وهو شاب ـ فمن شأن مثل هذا التكريم أن يحمسه لانتاج المزيد. من جانبه، حكى فارس عن بداياته المسرحية وقال ان ذلك حدث مصادفة عندما شارك في مسرحية من إخراج دفع الله البشير (1990)، كان جاء إلى بروفاتها رفقة شقيقه ولكنهم طلبوا منه المشاركة في دور طفل، وكان عنوان المسرحية « سكة طويلة». كما ذكر انه واصل من بعد في المشاركة في بعض العروض الكوميدية القصيرة « الاسكتشات» التي كانت تقدم في احتفالات العيد.

وقال « لقد استفدت كثيرا من تلك التجارب الأولية المرتجلة والمحدودة الأثر». اما عن انتقالته إلى المجال المسرحي العام فقال « شاركت مرة في مهرجان مسرح الطفل وكان ذلك سنة 2008، فرآني المخرج حسن رجب في العرض وطلب من الفرقة التي كان يعد لإخراج عمل مسرحي باسمها أن تستدعيني للبروفة وقد كان، وعندما ذهبت عهد إليّ بشخصية قفة في مسرحية علي جناح التبريزي..، وبعدها بسنة واحدة دعاني رجب للمشاركة في مسرحية أخرى بعنوان «سمنهرور»، ثم « حرم معالي الوزير»، وكانت فترة غنية بالنسبة لي، خضت خلالها العديد من التجارب مع المخرج حسن رجب في مجال التمثيل».

وحول توجهه إلى الكتابة المسرحية قال « حصل ذلك سنة 2008 أيضا عندما عمدت إلى كتابة نص لمهرجان دبي للمسرح الشبابي ولكن ما حصل بعد تقديم العمل كان صادما بالنسبة لي إذ قال لي أحد النقاد: يا حميد انت ممثل جيد ولكن اترك التأليف». وذكر فارس انه توقف لمدة عامين عن الكتابة واجتهد حتى يعرف اين الخلل في ما كتبه، ثم عاد وقد كتب مسرحيتين « زلة عمر» و» العاصفة»، وفاز بجائزة التأليف عن المهرجان، وتعليقاً على ذلك قال : احببت ذلك الناقد لأنه صوب خطوتي وربما لو لا كلماته تلك لما كتبت ما كتبت لاحقاً.

وعمن تأثر بهم من الكتاب، قال فارس : تأثرت بإسماعيل عبد الله، وعندما كتبت مسرحية « الطوفان» خرج البعض بعد مشاهدتها على الخشبة وهو يقول انها طريقة عبد الله في الكتابة، شعرتُ بالفخر حينما سمعت ذلك « في حين كان هدفهم السخرية مني.

وشهدت الندوة شهادات من العديد من المسرحيين المحليين والعرب، حيث تكلم إبراهيم سالم عن حرص ومثابرة واجتهاد فارس وسعيه إلى التعلم بلا غرور، وقال انه نموذج « للتلميذ الذي يعلم اساتذته»، واشاد سالم باختبار المهرجان لفارس كشخصية لهذه الدورة. كما تحدث في الندوة فيصل الدرمكي مستعرضاً تجربته كمخرج مع نصوص فارس، مبيناً ان فارس يتسم بالمرونة في التعاطي مع المخرجين ويحسن الانصات وتبادل الافكار.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني المهرجان 3 عروض مسرحية مميزة، مأخوذة عن نصوص عالمية للمؤلفين وليام شكسبير، وصموئيل بيكيت، ويوجين يونسكو.

واستهلت العروض بمسرحية «في انتظار غودو»، عن نص بالعنوان ذاته للمؤلف صموئيل بيكيت، وهو كاتب ومسرحي ايرلندي قدم العديد من الأعمال المسرحية منها «نهاية اللعبة، والأيام السعيدة، وشريط. كراب الأخير».

وأخرج المسرحية التي أشاد بها النقاد، المخرج الشاب جاسم سامي غريب وهو ممثل حصل على العديد من الجوائز.

وكان العرض الثاني بعنوان «لير ملك النحاتين»، عن نص «الملك لير» للمؤلف البريطاني العالمي وليام شكسبير، وإخراج سعيد الهرش الذي شارك في عدة دورات سابقة لمهرجان كلباء بمسرحيات عدة منها «الطاعون، والذاكرة والخوف، وقربان»، كما يملك مشاركات مميزة في أيام الشارقة المسرحية، ومهرجان الإمارات لمسرح الطفل.

وجاء عرض ختام فعاليات اليوم الثاني للمهرجان، بعنوان «العطش»، عن نص «الجوع والعطش»، للمؤلف الروماني- الفرنسي «يوجين يونسكو»، وإخراج أصغر المخرجين المشاركين في المهرجان يوسف المغني، وهو مخرج وممثل شاب شارك في العديد من المهرجانات المسرحية وحاز على عدة جوائز.

