آخر النهار

تشارك MAD Solutions في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الفيلم العربي في توبنغن بألمانيا بثلاثة أفلام روائية طويلة وهي الفيلم السعودي رولِم للمخرج عبد الإله القرشي، والفيلم المغربي كيليكيس.. دوار البوم للمخرج عز العرب علوي، والفيلم المصري بين بحرين للمخرج أنس طلبة.

ويعتبر مهرجان الفيلم العربي في توبنغن هو أهم وأقدم تجمع سينمائي عربي في ألمانيا منذ عام 2005، ويضم برنامج المهرجان مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأفلام العربية يفوق عددها 100 فيلم، وتتنوع بين الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية.

وفيلم رولِم هو فيلم مستقل، لم تشارك أي جهة في تمويله، كما أن جميع أفراد طاقم العمل سعوديون، وحصل الفيلم أخيراً على جائزة أفضل فيلم أثناء مشاركته في الدورة الأولى من مهرجان العين السينمائي. وانطلق في دور العرض السعودية في مارس ليصبح أول فيلم سعودي ينطلق تجارياً في دور العرض السعودية من خلال سينمات فوكس في جدة والرياض الفيلم من إخراج وتأليف عبد الإله القرشي، كما شارك في تأليفه ياسر حمّاد، وهو من بطولة خالد يسلم، شاهر القرشي وسارة طيبة، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.

واما فيلم بين بحرين فقد فاز ب 6 جوائز خلال مشواره وهي جائزتيّ أفضل إخراج لـأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائي الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.

