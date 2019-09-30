آخر النهار

هنالك معادل غريب في مدينة مالمو السويدية، حيث تحتضن اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، اعمال الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للسينما العربية، ويتمثل هذا المعادل الشديد الحساسية، بالاختلاف بين درجات الحرارة، التي تنخفض بشكل ملحوظ في الخارج، بينما هي عكس ذلك، مرتفعة ومتوهجة، ومشبعة بالدفء الإنساني المقرون بحسن الضيافة.. والتنظيم المتميز.. والبرمجة العالية الجودة والاختبارات السينمائية التي تمثل الاهم والابرز.. وقبل كل هذا أو ذاك حميمية العلاقة بين كوادر الفريق المنظم، برئاسة المتميز محمد قبلاوي، الذي يمثل المعادل الرئيسي في لعبة التوازن بين البرودة والحرارة.. عبر اختياراته.. واحترافيته.. ومنهجيته التي يشتغل عليها.

مالمو.. ليس مجرد مهرجان، بل منصة للذهاب بالسينما العربية الى آفاق أبعد.. وأرحب وأخصب.

ومالمو أيضاً منصة للحوار الاحترافي، الذي يقدم الدعم والاسناد للمشاريع السينمائية الشابة، وأيضاً يحتفي بالابداع عبر لجان متخصصة، تعرف الحرفة.. كما تعرف مستقبلها.. وغيرها.

مالمو.. هي ذلك المعادل، الذي لا يعرفه الكثير عن المهرجانات السينمائية العربية.. لذا يبقى مهرجان مالمو موعداً مع الابداع.. والتجديد

وعلى المحبة نلتقي،،

