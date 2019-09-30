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أنغام: أُحضر لتصوير أغنية «ياريتك فاهمني»


قالت الفنانة أنغام، إن نجاح ألبومها الأخير يرجع إلى فريق العمل المتميز من الشعراء والملحنين والموسيقيين، مضيفة أنه من خلالهم جاء اختيار عدد الأغاني المختلفة والجديدة في كلماتها وإحساسها أيضاً.
وأضافت في لقائها ببرنامج «عرب وود»، المذاع على فضائية «روتانا»،، أنها ترد على الانتقادات الموجهة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالعمل والحفلات والنجاح، مردفة: «لو شغلت نفسي على ما يقال في السوشيال ميديا مش هشتغل».
وأوضحت أن جمهورها الخليجي الكبير يعيش حالة من البهجة خاصة بعد حدوث انفتاح واسع في السوق الغنائي بالوطن العربي، ما يجعله ينقل لها احساساً بالسعادة وهي على المسرح.
وأشارت إلى تحضيرها لفيديو كليب لأغنية «ياريتك فاهمني»، متحدثة عن علاقتها بقناة روتانا قائلة: «من يتعامل مع روتانا يكون في يد أمينة».


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