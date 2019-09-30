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كشفت الممثلة الأميركية ديمي مور، عن الكثير من أسرار حياتها من خلال كتاب جديد بعنوان إن سايد اوت.

وفي إطار ترويجها لكتابها، تحدثت ديمي، 56 عاما، في سلسلة من الحوارات التلفزيونية عن أحداث غيرت مجرى حياتها مثل تعرضها للاعتداء الجنسي، وسنوات زواجها من الممثل آشتون كوتشر، وتعاطيها الكحوليات والمخدرات.

كشفت ديمي في حوار مع الإعلامية ديان سوير على شبكة إيه بي سي، أن والدتها كانت تعاني من الإدمان على تناول الكحوليات والأفكار الانتحارية. وقالت ديمي إنها علمت لاحقا أن الرجل الذي كانت تظنه والدها لم يكن والدها البيولوجي.

وقالت ديمي إن والدتها كانت تأخذها معها للحانات لجذب انتباه الرجال. وأوضحت أن ذلك أدى لتعرضها للاعتداء الجنسي على يد رجل كانت والدتها تعرفه.

وقالت لسوير: والدتي وضعتني في طريق الأذى. وقد أهدت ديمي الكتاب لوالدتها، التي عادت حاليا لحياتها وحياة بناتها الثلاث. وأوضحت ديمي أنها حاولت الخروج من مرحلة شبابها المضطربة بالتوجه للتمثيل. وبدأت شهرة ديمي عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما، عندما ظهرت في مسلسل جنرال هوسبيتال. ولكن ديمي واجهت مخاوفها من دخول مجال التمثيل بتناول الكحوليات والكوكايين، وبالصدفة لعبت دور مدمنة على تناول الكوكايين في مسلسل سانت المو فاير عام 1985، وبعد ذلك توجهت لمصحة للعلاج.

واشتهرت ديمي بالقيام ببطولة أفلام مثل جوست وفيو جود مين وانديسنت بروبوزال، مما جعلها تصبح واحدة من الممثلات الأعلى أجرا في هوليوود.

وتوقفت لاحقا ديمي عن التمثيل لتربية بناتها الثلاث مع زوجها حين ذاك بروس ويلي. وقالت لسوير: أعتقد أننا قمنا بعمل رائع من خلال التأكد أن أطفالنا كانوا يعلمون أنهم يحظون بحبنا. وفيما يتعلق بعلاقتها مع الممثل آشتون كوتشر، التي حظيت بمتابعة إعلامية بسبب فرق السن بينهما، حيث إن ديمي كانت تبلغ من العمر 40 عاما لدى زواجها من كوتشر الذي كان يبلغ من العمر 25 عاما، قالت ديمي في كتابها: لقد كنت أبلغ من العمر 40 عاما ولدي حياة مليئة بالأحداث، وآشتون كان في بداية حياته، لقد شعرت إنني مثل فتاة في الـ15 من عمرها تأمل أن يعجب بها شخص ما.

وقالت لسوير: لقد كان لدي المال وآشتون يحب أطفالي، شعرت بالأمان. ولكن لم يستمر الزواج السعيد، حيث انفصلت ديمي وآشتون عام 2011 بعد زواج دام 6 أعوام، بعد ما تردد عن خيانته لها ودفعه لها لتناول الكحوليات بعدما امتنعت عن تناولها. وكشفت ديمي أنها تعرضت للإجهاض عندما كانت تبلغ من العمر 42 عاما. وقالت إنها حاولت هي وآشتون إنجاب أطفال أثناء زواجهما ولكن لم ينجح الأمر.

