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يذهب فيلم Strange But True (غريب لكن حقيقي) الى منطقة . لو تم الحديث عنها قبل سنوات. لاحدثت ردة فعل كبرى. ولكنها اليوم وفي ظل التطور والمتغيرات العلمية باتت تحصيل حاصل. ولكن ذهاب المخرج الى المزج بين الغموض والحقيقة والرعب جعل الفيلم يصلح للمرحلة خصوصا وانه يظل يطرح كماً الفرضيات المقرونة بالاكتشافات العلمية بالذات فيما يخص الحمل والولادة واستخدام البويضات والسائل المجمد.

تظهرفي بداية الفيلم الصبية الشابة ميلسيا « مارغريت كوالي» حاملاً في بداية الفيلم، وتعلن بوجه بريء أن الذي في أحشائها طفل لشاب كانت تخرج معه، وتوفي منذ خمسة أعوام. تشير ميليسا أن الأمر حصل بمعجزة. ويحتار المشاهد: هل يصدقها أم يصدق أنها تصدق نفسها؟ هذه الحيرة تفسر أداء كوالي الجميل والغريب والغامض.

فيليب (نيك روبنسون) مصور فوتوغرافي يتعافى من إصابة في قدميه، ويعيش في منزل والدته المطلقة تشارلين (إيمي رايان) التي يتجادل معها كثيراً. في جذور هذا الخلاف العائلي البسيط تقبع حادثة أليمة ألمت بهذه العائلة وهي موت شقيق فيليب الأصغر روني (كونور جيسب) في حادث سيارة منذ خمسة أعوام.

فلا غرابة أنه عند ظهور ميليسا (كوالي) عند باب العائلة وإبلاغهم أن روني الراقد في قبره هو والد الطفل الذي في بطنها، لا غرابة من برود تشارلين تجاه الفكرة وطردها ميليسا في ما بعد.

يقرّر فيليب المستغرب كما والدته من ظهور ميليسا والمتعاطف معها، فك الغموض ومعرفة كيف حملت من شقيقه المتوفى، بينما والدته الموظفة السابقة في مكتبة عامة تقرر هي الأخرى فك طلاسم اللغز بتمضية ساعات على الإنترنت في المكتبة العامة تبحث عن إجابات في مقالات بحثية حول نظريات الحمل البديل.

ينتج عن بحث فيليب إحضار بقية شخصيات الفيلم إلى دائرة الغموض، وهم والده ريتشارد (غريغ كينر) وهو طبيب في مستشفى وكان يعمل في مناوبته عندما توفي ابنه؛ ما عزّز فرضية أن ريتشارد أخذ عينة من سائل روني وجمده خمسة أعوام ثم أعطاه إلى ميليسا، كما وصل فيليب إلى والدي ميليسا بالتبني غيل والشرطي المتقاعد بيل (بليث دانر وبرايان كوكس). كتب الفيلم إريك غارسيا من رواية جون سيرلز بالعنوان نفسه، والتي نشرها عام 200

يمضي الفيلم باتجاه الرعب، ويدعم هذا الاتجاه بمشهد عن عرّافة أو امرأة تتصل بالعالم الآخر، لكنه لا يعود إلى المشهد ولا العرافة ويأخذ اتجاهاً آخر نحو التشويق النفسي والغموض. يتمتع الفيلم بأداء مميز من كوالي وكينر ورايان، وفي الوقت نفسه يفوّت فرصة استغلال شخصية كوكس واستخراج أداء من الرجل يتناسب مع شخصيته.

يتفوق الفيلم في التصوير، وبناء أجواء من الغموض حول حمل ميليسا، وعندما يصل التوتر ذروته وتنكشف المفاجأة؛ فإن الفيلم يصبح صادماً ومؤلماً نفسياً. لن نكشف شيئاً لكن عندما ظنت ميليسا أن حملها حدث بمعجزة فإنها كانت تقول الحقيقة من وجهة نظرها. اما من وجهة نظر العلم فهو اليوم تحصيل حاصل.

