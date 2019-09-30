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القدس المحتلة - الوكالات: قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، اوري آرائيل، والحاخام المتطرف يهودا غليك، امس اقتحامات للمستوطنين لساحات المسجد الأقصى، والتي دعت اليها جماعات متطرفة، بمناسبة الأعياد اليهودية وفق ما اوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وجرت الاقتحامات على شكل مجموعات متتالية ونفذت خلالها جولات استفزازية وسط محاولات المستوطنين اداء طقوس تلمودية داخل باحات المسجد تنفذا لدروس وشروحات قدمها غليك لهم عن «الهيكل» المزعوم الذي دعا الحاخام المتطرف الى هدم الاقصى لبنائه.

وفي السياق ذاته شددت شرطة الاحتلال من اجراءاتها على المصلين، ومنعتهم من الاقتراب من الأماكن التي يقتحمها هؤلاء المستوطنون. كما نصبت حواجز عسكرية داخل القدس القديمة ونشرت عناصرها على الطرقات المؤدية للأقصى ومنعت العديد من الشبان من دخول المسجد، وفرضت اجراءات مشددة على دخول النساء، واحتجزت بطاقاتهن الشخصية قبل السماح لهن بدخول باحاته. يذكر ان «جماعات الهيكل» المزعوم دعت الى تنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للأقصى، عشية «رأس السنة» العبرية، يشارك فيها عشرات الحاخامات وكبار اعضاء «جماعات الهيكل»، وعدد من اعضاء حكومة الاحتلال.

من جانبها استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، معتبرة ذلك عدوانا فاضحا على الحريات الدينية للمسلمين الذين يؤمون المسجد الأقصى لأداء الصلوات والعبادات الدينية.

وقالت في بيان، ان «ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات ممنهجة لحرية العبادة وحماية الأماكن الدينية من مساجد وأملاك وقفية ما هي الا عمليات اضطهاد ديني وثقافي للمسلمين، وتستهدف وجودهم الحضاري والتاريخي والثقافي». وشددت على ضرورة التصدي لهذه الممارسات العنصرية غير الشرعية وغير القانونية، وأن كل المحاولات للالتفاف على المقدسات ستبوء بالفشل لأن الفلسطينيين سيعملون بكل ما لديهم للحفاظ عليها لأنها تمثل هويتهم وحضارتهم الدينية والسياسية والوطنية.وتسمح الشرطة الاسرائيلية بالاقتحامات، جميع ايام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت. الى ذلك ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية امس ان اسيرا فلسطينيا نقل الى المستشفى في حال صحية حرجة بعد التحقيق معه من جهاز المخابرات العامة «شاباك». وقالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية ان «الشاباك حصل على اذن قانوني بالتحقيق مع سامر عربيد بوسائل غير عادية وانه تعرض للضرب اثناء التحقيق ونقل على اثره الى مستشفى القدس بحالة حرجة ويخضع للتنفس الصناعي». ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها ان عربيد اعتقل الاربعاء الماضي بعد معلومات افادت بوجود عبوة ناسفة بحوزته.

وأعلنت اسرائيل مساء امس اعتقال ثلاثة فلسطينيين ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مشتبه في تنفيذهم عملية بالقرب من مستوطنة دوليف قرب رام الله الشهر الماضي ادت الى مقتل مستوطنة.وادعت المصادر العسكرية الاسرائيلية ان عربيد (44) عاما هو رئيس الخلية وينتمي للجبهة الشعبية اضافة الى ثلاثة اخرين من رام الله احدهم من بلدة كوبر قرب رام الله واخر يدرس في جامعة بيرزيت. في تطور آخر، تبادل حزبا «الليكود» و«أزرق ابيض» الاسرائيليان الاتهامات بشأن افشال المفاوضات والتوجه نحو انتخابات ثالثة بعد انتهاء اجتماع بينهما امس للتفاوض من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية دون احراز تقدم يذكر. واتهم ممثلو «أزرق ابيض» حزب «الليكود» بأنه ملتزم بمصلحة رئيس الوزرء بنيامين نتانياهو المتهم بالفساد اكثر من التزامه بالدولة وذلك بسبب اصراره على التفاوض باسم الكتلة الحزبية المؤلفة من 55 عضو كنيست من احزاب اليمين وهو ما يشكل «حجر عثرة» امام تشكيل حكومة وحدة وفقا. وذكرت مصادر في الحزب ان «الليكود» يقوم باطلاق الشعارات تمهيدا لانتخابات قادمة.

