عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، من ان سياسة استرضاء ايران غذت سلوكها العدائي. واعتبر الوزير السعودي في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الاميركية بثت، امس على موقعها الالكتروني، ان «التاريخ الايراني خلال الأربعين سنة الماضية كان تاريخاً عدوانياً، خاصة ضد السعودية».

وقال الجبير ان «انشاء نظام مالي موازٍ لـSWIFT (وهو النظام العالمي الذي تستخدمه المصارف لارسال واستلام الأموال) يعد استرضاء لايران» وتابع «عندما يتحدث البعض عن اعطاء مبالغ او حدود ائتمانية لايران فهذا استرضاء وهو يشجع السلوك الايراني».

وأضاف «عندما يسعى البعض الى التعامل مع ايران رغم انها تقتل وتعطل النظام الدولي، فهذا استرضاء» كما اعتبر ان الخطوة الأولى الواجب اتخاذها تجاه ايران تكمن في وقف التهدئة.

وختم قائلا «لقد كنا ومازلنا ندعو الى بذل جهد عالمي لاحتواء السلوك العدواني لايران».

في المقابل اعتبر وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف، ان «واشنطن لن تكون قادرة على انهاء اي حرب تشعلها» متهما الادراة الاميركية بأنها «هي التي بدأت الحرب السيبرانية الراهنة» مع بلاده «لكنها لن تكون من ينهيها».

وردا على سؤال في تصريح لقناة «ان بي سي» الأميركية عما اذا كان التدخل السيبراني في الانتخابات الأميركية تكتيكا تتخذه ايران كروسيا قال ظريف «ليست لنا اي اولوية في انتخاباتكم لنتدخل فيها» وردا على سؤال حول تدخل ايران في الانتخابات الاميركية قال ظريف «لا نتدخل في شؤون الدولة الأخرى، الا ان هناك حربا سيبرانية جارية» وأضاف «الولايات المتحدة بدأت هذه الحرب بالهجوم على منشآت ايران النووية بصورة خطيرة وغير مسؤولة كان بامكانها ان تقضى على ارواح الملايين». وتابع الوزير الايراني «الفيروسات التي تم تصميمها من قبل اميركا والكيان الصهيوني لاستهداف المنشآت النووية الايرانية» وقال «تتذكرون «ستاكس نت» و«زرف دي» والعمليات الأولمبية، لذا هناك حرب سبرانية وايران في خضمها». وخلص للتأكيد «أن اي حرب تبدأها الولايات المتحدة، لن تكون قادرة على انهائها».

